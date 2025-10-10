Cupra Tindaya, il concept che anticipa le Cupra del futuro si presenta in Italia

Il futuro di Cupra si fa scoprire a Milano. Infatti, il concept Cupra Tindaya è arrivato in Italia. Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al Salone di Monaco 2025 all’inizio di settembre (lo abbiamo visto da vicino), adesso questo concept si presenta nel nostro Paese per mostrare la visione del futuro del marchio spagnolo. Il concept si potrà trovare fino a domenica 12 ottobre a Milano, all’ingresso dell’Allianz Arena, in occasione dell’Oysho Premier Padel P1.

UN ANTICIPO DELLE CUPRA DI DOMANI

Cupra Tindaya incarna la visione radicale del marchio chiamata “No Drivers, No CUPRA", che viene descritta dalla casa automobilistica come “un manifesto che celebra la connessione emotiva tra uomo e auto, superando i confini del tradizionale per abbracciare un futuro audace e non convenzionale“. Pierantonio Vianello, Direttore di Cupra in Italia, sul concept racconta:

La showcar CUPRA Tindaya è una dichiarazione tanto radicale quanto concreta di ciò che CUPRA rappresenta e della strada che intende aprire, forti di ciò che abbiamo saputo costruire in questi sette anni. Poterla mostrare in Italia ha un significato importante, e farlo a Milano durante un evento così significativo ci permette di scrivere una storia in cui diversi aspetti del DNA, dei valori e del posizionamento del marchio confluiscono e danno vita a un’attivazione unica.