Nuova Nissan Micra, la sesta generazione è pronta alla sfida del mercato: primo contatto

Nissan Micra è tornata con la sesta generazione dopo un’assenza sul mercato di alcuni anni. Nel 2022 era infatti uscita di scena la quinta generazione ma la casa automobilistica aveva poi promesso un ritorno per uno dei suoi modelli più importanti che in 40 anni sul mercato ha veduto più di 6 milioni di esemplari. Con la nuova generazione, la Micra cambia radicalmente visto che abbraccia una motorizzazione elettrica. Il nuovo modello infatti, non disporrà, nemmeno in futuro, di unità endotermiche. La nuova Micra è il frutto della collaborazione con Renault e nasce dalla base della Renault 5 con cui condivide diversi aspetti tecnici e non solo. Luigi è andata a provare la nuova Nissan Micra per una primissima impressione di guida, in attesa di poterla avere tra le mani per più tempo per un test drive più approfondito.

LOOK ISPIRATO AL PASSATO

INTERNI

Ricapitoliamo le principali caratteristiche della nuova Nissan Micra. Questo modello è. E per i bagagli? A disposizione ci sonoche possono salire a 1.106 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori dotati di un frazionamento 40/60. Sebbene derivi strettamente dalla Renault 5, il design è frutto del lavoro del Nissan Design Europe di Londra. La casa automobilistica giapponese è quindi riuscita a creare uno stile personale, con un frontale caratterizzato da fari con elementi luminosi circolari che strizzano l’occhio alla terza generazione della Micra. Lo schema dei fari con elementi circolari lo troviamo anche al posteriore. I cerchi sono da 18 pollici. Sei colori per gli esterni –– che insieme all’opzione di tetto nero danno vita a 11 combinazioni differenti.

MOTORI E AUTONOMIA

Salendo a bordo della nuova Nissan Micra si nota immediatamente la somiglianza con l’abitacolo delle Renault 5 E-Tech Electric. Diverso logo sul volante a parte, la plancia è la medesima. Dunque, c’è laed un. Ovviamente presenti i supporti ade ad. La piattaforma software dell’infotainment è basata su Android Automotive e quindi a disposizione degli utenti ci sono diverse applicazioni di Google come Google Maps che ha un ruolo centrale nella funzione In-Car Route Planning. Se la destinazione impostata prevede una percorrenza superiore all’autonomia disponibile, il sistema propone le stazioni di ricarica lungo il percorso, tenendo conto dell’autonomia residua, del consumo medio e pre-condiziona la batteria per ottimizzare la velocità di ricarica.

PRIMO CONTATTO: LA PROVA SU STRADA DI LUIGI

Nuova Nissan Micra propone due motorizzazioni differenti, le stesse della Renault 5. Abbiamo innanzitutto un powertrain composto da unabbinato ad una batteria con una capacità diWLTP. C’è poi il modello più potente conche può contare su di unWLTP. Per tutte le versioni la velocità massima è autolimitata a. Accelerazione da 0 a 100 km/h in, rispettivamente, 9 e 8 secondi. E la ricarica? Il modello con batteria più piccola può rifornire in corrente continua fino a 80 kW, mentre quello con la batteria più grande fino a 100 kW. In entrambi i casi, per passare dal 15% all’80% servono 30 minuti. In corrente alternata si ricarica ad un massimo di 11 kW. Tra le funzionalità avanzate c’è tecnologia, che permette di usare la batteria per alimentare dispositivi elettrici esterni. La casa automobilistica giapponese ha comunicato anche il peso della nuova Micra, rispettivamente di 1.400 kg e di 1.524 kg.

consumo si è mantenuto basso, intorno ai 14/15 kWh/100 km. In un mondo di elettriche dominato fino a “ieri" da auto estreme con potenze spesso esagerate, la nuova Micra si rivela una proposta concreta e bilanciata che può davvero andare a sostituire un’equivalente termica dello stesso segmento. Durante il test su diversi percorsi, anche con lunghi tratti di autostrada limitati a 100 km/h (il Nord Europa è molto più restrittivo), ilsi è mantenuto basso, intorno ai A bordo si percepisce l’attenzione per la dinamica di guida: la struttura posteriore adotta una sospensione multilink, elemento raro tra le rivali compatte con motore a combustione. Il risultato è una guida stabile, che non mette mai in difficoltà. L’auto è piacevole nei cambi di direzione sulle strade tortuose ed è ben piantata a terra. In contesto urbano, il motore elettrico ha il giusto sprint per destreggiarsi nel traffico e affrontare senza affanno le ripartenze o le manovre di sorpasso; nei viaggi, invece, la vettura continua a offrire prestazioni convincenti grazie a una coppia non eccessiva ma dimensionata per affrontare le situazioni più comuni. Lo sterzo è piacevole ma non affilatissimo: la sensazione è di una direzionalità pensata per guida di tutti i giorni piuttosto che per quella al limite. Ancora una volta, il giusto bilanciamento visto che la nuova Micra si rivolge principalmente a chi cerca una vettura equilibrata e accessibile.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nissan MICRA ENGAGE 40 kWh : 29.500 euro

: 29.500 euro Nissan MICRA ADVANCE 40 kWh : 31.500 euro

: 31.500 euro Nissan MICRA ADVANCE 52 kWh : 34.400 euro

: 34.400 euro Nissan MICRA EVOLVE 52 kWh: 36.400 euro

E CON GLI INCENTIVI?

Sono 3 gli allestimenti con cui è proposta la nuova Nissan Micra in Italia:. Già dalla versione base troviamo di serie tra le altre cose, cerchi in acciaio da 18 pollici, infotainment con display da 10 pollici con supporti ad Apple CarPlay e Android Auto, fari a LED e caricatore AC da 11 kW. I prezzi? Si parte daidella Micra Engage 40 kWh. Questo è il listino ufficiale.