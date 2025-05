Nuova Nissan Micra si presenta in Italia: 100% elettrica, pronta a conquistare il mercato

La Nissan Micra si appresta a tornare in veste completamente rinnovata e con una motorizzazione 100% elettrica. La casa automobilistica giapponese ha svelato da poco questo nuovo modello realizzato in collaborazione con Renault visto che è strettamente derivato dalla Renault 5 E-Tech Electric. Nella giornata di oggi, la nuova Nissan Micra è stata presentata in Italia dove sarà commercializzata prima della fine dell’anno.

Micra è sempre stata particolarmente apprezzata sul mercato italiano. Dal 1992 al 2022, anno della sua quinta generazione, sono circa 600.000 le Micra vendute in Italia, pari al 42% di tutte le vetture Nissan vendute nello stesso periodo nel nostro Paese. Il nuovo modello arriva adesso in un contesto di mercato in cui il segmento B si conferma il più importante in Italia e in crescita negli ultimi quattro anni.

NUOVA NISSAN MICRA: CARATTERISTICHE E MOTORI

Ricapitoliamo velocemente le principali caratteristiche della nuova Nissan Micra. L’elettrica è. Per ia disposizione ci sono invecema abbattendo gli schienali dei sedili posteriori (frazionamento 40:60) si può salire a 1.106 litri. I cerchi sono da 18 pollici e sono disponibili in tre diverse opzioni a seconda dell’allestimento: copricerchi “Active”, cerchi in lega “Iconic” e “Sport”. Sei colori per gli esterni –– che insieme all’opzione di tetto nero danno vita a 11 combinazioni differenti.

Se il design della Micra è molto personale e strizza l’occhio a quello della terza generazione con i caratteristici fari circolari, l’abitacolo, invece, rispecchia quello della Renault 5. Troviamo quindi molta tecnologia con la strumentazione da 10,1 pollici ed un sistema infotainment con display da 10,1 pollici. Ovviamente presenti i supporti ad Android Auto e ad Apple CarPlay.



La nuova Micra è il secondo veicolo della gamma europea Nissan con suite Google integrata nel sistema di infotainment, che comprende anche Google Maps che ha un ruolo centrale nella funzione In-Car Route Planning. Infatti, se la destinazione impostata prevede una percorrenza superiore all’autonomia disponibile, il sistema propone le stazioni di ricarica lungo il percorso, tenendo conto dell’autonomia residua, del consumo medio e pre-condiziona la batteria per ottimizzare la velocità di ricarica. Il guidatore ha inoltre accesso ad un ecosistema di app disponibili su Google Play.

Il rivestimento dei sedili, che cambia in funzione dell’allestimento, è offerto nelle tre diverse finiture: Modern, Audacious e Chill, mentre l’illuminazione ambientale dell’abitacolo è disponibile in 48 colori diversi. Per quanto riguarda, invece, i motori, alla base della gamma abbiamo un powertrain composto da un motore da 90 kW e 225 Nm abbinato ad una batteria con una capacità di 40 kWh per un’autonomia di 310 km WLTP. C’è poi il modello con motore da 110 kW e 245 Nm che può contare su di un accumulatore da 52 kWh per una percorrenza di 408 km WLTP.

PREZZI

E DOPO LA MICRA…

Ancora nessuna menzione sui prezzi che, però, adesso sappiamo che. Si prevede, comunque, che il listino non sia troppo differente da quello della Renault 5 elettrica che in Italia parte da circa 28 mila euro.

Le novità che ha in serbo Nissan non sono certamente finite dato che entro il 2026, in arrivo in Europa e in Italia anche la nuova LEAF, la nuova generazione di e-POWER e il nuovo Juke EV.