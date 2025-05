Hyundai Inster: la citycar elettrica parla il linguaggio dei colori

A prima vista può sembrare solo una citycar. E lo è. Però aprendo la portiera probabilmente ci si rende conto che ha un’anima molto più ricca. Stiamo parlando della Hyundai Inster (qui la nostra prova su strada). Un’auto che dietro linee compatte e sbarazzine nasconde un abitacolo spazioso, modulabile e disegnato con un’attenzione al dettaglio che ci si aspetterebbe da un’auto di segmento superiore.

Tecnologicamente completa, con i sistemi di connettività e sicurezza tipici del marchio coreano, Inster è pensata per accompagnare la vita di tutti i giorni con dinamismo e comfort. Il suo obiettivo? Trasformare anche il tragitto più breve in un’esperienza piacevole, rilassante.

Un’auto che parla ai sensi

Hyundai per la sua qui le migliori citycar del 2025 ) ha adottato una cura maniacale nella scelta dei colori, dei materiali e delle finiture. Hyundai chiama questo approccio CMF (Colour, Material, Finish) e con Inster ha voluto alzare ulteriormente l’asticella, ispirandosi al design coreano contemporaneo e ai trend emergenti del benessere.

“Abbiamo guardato alla tradizione coreana, ma con gli occhi di oggi”, racconta Diana Kloster, responsabile del team Colour & Trim di Hyundai. “Abbiamo scelto tonalità che evocano la natura, i minerali, la ceramica, e li abbiamo reinterpretati in chiave pop e moderna, amata dalla Gen Z.”

Il risultato è una tavolozza di colori che sembra uscita da una gallery di design su Pinterest: Buttercream Yellow Pearl, un giallo pastello pieno di energia; Unbleached Ivory, ispirato alla porcellana coreana, raffinato e rilassante; Dusk Blue Matte, che trasmette calma profonda come una sera d’estate. E ancora Sienna Orange Metallic, Tomboy Khaki, Atlas White, fino al profondo Abyss Black Pearl, con possibilità di tetto nero a contrasto per un look ancora più deciso.

Dentro, come nel salotto di casa

Piccola fuori, grande in tutto

Gli interni sono forse la parte più sorprendente. L’abitacolo gioca con colori pastello e tessuti originali, come il pied-de-poule dei sedili, per creare un ambiente che non somiglia a quello di un’auto, ma piuttosto a quello di una stanza in cui si vorrebbe rimanere a lungo. La combinazioneamplia visivamente lo spazio, mentre i sedili anteriori a panca rendono tutto più conviviale, quasi domestico.E non è solo questione di stile. Hyundai ha integratoin molti dettagli: plastica riciclata da bottiglie, bio-polipropilene derivato dalla canna da zucchero e vernici ottenute da pneumatici riciclati. Un modo concreto per ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare al design.

Per Hyundai, Inster è pensata per chi vive la città ma non si accontenta. Per chi vuole muoversi in modo intelligente, ma anche con personalità. Per chi crede che un’auto debba migliorare la qualità della vita, non solo il traffico. Hyundai ha quindi voluto condensare tutto questo in un SUV compatto, ma dalla forte identità. Un oggetto di design su quattro ruote, per provare ad emozionare con semplicità.