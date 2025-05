Nuova Nissan Juke, il crossover diventa 100% elettrico. C'è chi se la immagina così

Tra non molto scopriremo la nuova Nissan Micra ed entro la fine dell’anno debutterà la nuova generazione della Nissan Leaf. Si tratta di due modelli 100% elettrici molto importanti per la crescita del marchio giapponese. Ma le novità non sono finite e sebbene oggi non se ne parli moltissimo, nel 2026 debutterà un’altra elettrica. Si tratta della nuova Nissan Juke che come già anticipato alla fine del mese di marzo è destinata a diventare un crossover 100% elettrico. Dunque, nonostante un momento complesso della sua storia con una serie di problematiche finanziarie, la casa automobilistica giapponese si sta preparando a presentare 3 modelli elettrici sulla carta interessanti. Tornando alla nuova Juke, la terza generazione sarà costruita presso lo stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito ed è parte importante della strategia con cui il costruttore punta a lanciare in Europa 5 nuovi modelli elettrici entro il 2026. Come sarà la nuova Nissan Juke elettrica? La casa automobilistica ha già mostrato un render della vettura anche se ancora avvolto nella penombra. Tuttavia, partendo da quanto mostrato alla fine di marzo e dal precedente concept Hyper Punk, presentato al Japan Mobility Show del 2023, c’è chi ha già provato ad immaginarsi l’aspetto del crossover, come nel render che vi mostriamo.

NUOVA NISSAN JUKE: ECCO COME POTREBBE CAMBIARE

Il crossover dovrebbe continuare a caratterizzarsi per uno stile molto personale con linee spigolose e luci diurne a tre elementi. Non sappiamo ancora nulla sull’abitacolo ma sicuramene ci sarà molta tecnologia come vuole la moda odierna e quindi strumentazione digitale ed un ampio display per il sistema infotainment. Un modello che per look e contenuti dovrebbe strizzare l’occhio ai clienti più giovani. Ovviamente ci sarà modo di saperne di più e visto che il debutto è atteso per il prossimo anno è possibile che nel corso dei prossimi mesi arrivino le prime foto spia che permetteranno di capire qualcosa di più sulle forme di questo modello.

E le motorizzazioni? Ancora non ci sono dettagli precisi. Con il debutto della nuova Nissan Leaf è possibile che possono arrivare maggiori informazioni anche sul progetto della nuova generazione della Nissan Juke. Tuttavia, secondo alcune ricostruzioni, il crossover dovrebbe adottare la medesima piattaforma della prossima Nissan Leaf. Si specula che il crossover possa arrivare a proporre versioni con un’autonomia di oltre 400 km. La nuova Juke dovrebbe essere comunque proposta in differenti varianti con quelle base dotate probabilmente di un pacco batteria più piccolo, un modo per contenere anche i prezzi. Tutti i modelli dovrebbe essere dotati della trazione anteriore. Difficilmente arriveranno Juke con doppio motore e la trazione integrale. In ogni caso, una volta su mercato la nuova Nissan Juke dovrà vedersela con vetture del calibro della Jeep Avenger e della Renault 4 E-Tech Electric. Non rimane che attendere novità per saperne di più su questo progetto.

