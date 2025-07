Tesla Model Q sta arrivando: ne è sicura la Deutsche Bank

Tra pochi giorni Tesla presenterà i dati economici del secondo trimestre del 2025 e potrebbe essere finalmente l’occasione per saperne qualcosa di più di quel modello più accessibile che potrebbe chiamarsi Model Q e di cui si parla da tantissimo tempo. Versione ridotta all’osso della Model Y o più corta come sembra da alcune foto spia, c’è qualcosa che è effettivamente in arrivo e secondo una recente nota della Deutsche Bank, questo modello sarebbe vicino alla presentazione. Ricordiamo che per diversi trimestri, Tesla ha indicato che lo sviluppo di modelli più accessibili era “in linea” per la prima metà del 2025. Al momento, però, a parte solo indiscrezioni e speculazioni, di certo non ne sappiamo nulla. Secondo la Deutsche Bank, la Tesla Model Q o come si chiamerà alla fine, potrebbe non solo arrivare entro la fine dell’anno ma contribuire un po’ già alle vendite della casa automobilistica nel 2025.

LE STIME DI DEUTSCHE BANK

Va detto che si tratta delle stime degli analisti della banca sulla valutazione delle vendite per il 2025 della casa automobilistica. Come tutte le grandi banche, del resto, anche Deutsche Bank fa delle previsioni sull’andamento delle più importanti società. Duque, entrando nel dettaglio, gli analisti della banca ritengono che le consegne del 2025 potrebbero aggirarsi intorno a 1,58 milioni, ma affermano che si tratta di una posizione da prendere con le dovute cautele che potrebbe essere influenzata da diversi fattori, tra cui il potenziale lancio della Tesla Model Q, che ritengono arriverà sul mercato nel quarto trimestre.

Guardando al resto dell’anno, manteniamo un atteggiamento cauto sui volumi, prevedendo 1,58 milioni di consegne di veicoli (-12% su base annua) rispetto alle stime di consenso di +1,62 milioni, con la tempistica del lancio del Model Q come fattore chiave (ora ipotizziamo solo 25.000 unità nel quarto trimestre). In Cina, Tesla lancerà la Model YL in autunno (con un passo più lungo che consente una seduta più ampia su tre file, con sei posti a sedere).

SERVE UN NUOVO MODELLO

Tra pochi giorni probabilmente ne sapremo molto di più. Quello che comunque appare chiaro è che Tesla ha bisogno di un nuovo modello con cui rilanciare le vendite. Le consegne, lo abbiamo visto, sono in calo e serve quindi una vettura che possa permettere a Tesla di avvicinare un numero maggiore di clienti. La Model Y L sicuramente piacerà in Cina dove i grandi SUV a 6/7 posti sono graditi ma per gli altri mercati, in particolare quello europeo, serve ben altro. Non rimane, quindi, che attendere novità.