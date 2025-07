Ufficiale, ecco la Tesla Model Y a passo lungo per la Cina: 6 posti e debutto in autunno

Adesso è ufficiale, Tesla lancerà la Model Y a passo lungo a 6 posti in Cina in autunno. Attraverso il suo canale su Weibo, la casa automobilistica ha condiviso due foto: la prima mostra il SUV nella penombra e la seconda il nuovo logo che identifica la versione a passo lungo della Model Y. Tesla non fornisce molti dettagli se non che questa versione arriverà in autunno. In nostro soccorso arriva il solito sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT) che ci fornisce i dettagli che mancavano.

PIÙ LUNGA

Secondo la domanda di licenza di vendita presentata al MIIT, la nuova, così si chiamerà, è semplicemente una variante più grande del Model Y, dotata di tre file e con un totale di sei posti a sedere. Avrà unaIl peso a vuoto sarà di 2.008 kg. Questo modello sarà proposto con un powertrain dotato di due motori elettrici. Ci sarà quindi la trazione integrale. Davanti troveremo un’unità da 142 kW e dietro una da 198 kW, per una potenza massima combinata di 340 kW (462 CV). A titolo di confronto ricordiamo che la Tesla Model Y a 5 posti misura 4.797 mm lunghezza x 1.920 mm larghezza x 1.624 mm altezza, con un passo di 2.890 mm.Il powertrain è alimentato da una. Visto il passo più lungo, teoricamente c’è maggiore spazio per una batteria più grande. Ci saranno novità su questo fronte? Dovremo aspettare il lancio sul mercato per scoprire tutti i dettagli. Sul sito del MIIT sono presenti anche ulteriori immagini che permettono di osservare meglio questa variante più lunga del SUV elettrico della casa automobilistica di Elon Musk. Secondo la stampa cinese, questo modello potrebbe essere proposto ad un prezzo intorno ai 300.000 yuan (36.000 euro).