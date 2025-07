Peugeot e-3008 dual motor, partono gli ordini: 325 CV e 490 km di autonomia | Prezzi

La nuova Peugeot e-3008 è stata introdotta sul mercato inizialmente nella sola versione con singolo motore elettrico. Adesso, la gamma cresce con l’introduzione ufficiale della versione “Electric 325 Dual Motor” con doppio motore e la trazione integrale che abbiamo già avuto modo di provare (qui la nostra recensione). Con l’apertura degli ordini arrivano anche maggiori informazioni sugli allestimenti ed i prezzi. Entriamo nei dettagli.

DOPPIO MOTORE E 325 CV

Modalità normale: priorità solo al motore anteriore per migliorare l’efficienza; la potenza massima è limitata a 313 CV e la coppia massima a 450 Nm. A seconda delle esigenze del guidatore, il motore posteriore e le ruote si innestano automaticamente. Durante una forte accelerazione, entrambi i motori possono erogare le massima prestazioni.

priorità solo al motore anteriore per migliorare l’efficienza; la potenza massima è limitata a 313 CV e la coppia massima a 450 Nm. A seconda delle esigenze del guidatore, il motore posteriore e le ruote si innestano automaticamente. Durante una forte accelerazione, entrambi i motori possono erogare le massima prestazioni. Modalità 4WD: i due motori funzionano in modo continuo, con una potenza distribuita 50/50 tra l’asse anteriore e quello posteriore per un’aderenza ottimale, soprattutto su superfici scivolose. I sistemi ESP e di controllo della trazione adottano specifiche strategie di gestione per migliorare l’aderenza. I motori possono erogare le massime prestazioni.

i due motori funzionano in modo continuo, con una potenza distribuita 50/50 tra l’asse anteriore e quello posteriore per un’aderenza ottimale, soprattutto su superfici scivolose. I sistemi ESP e di controllo della trazione adottano specifiche strategie di gestione per migliorare l’aderenza. I motori possono erogare le massime prestazioni. Modalità Sport: i due motori funzionano in modo continuo, con una potenza distribuita 60/40 tra l’asse anteriore e quello posteriore. Sono disponibili la potenza e la coppia massime. Anche lo sterzo e il pedale dell’acceleratore adottano un’impostazione Sport, garantendo una maggiore reattività.

i due motori funzionano in modo continuo, con una potenza distribuita 60/40 tra l’asse anteriore e quello posteriore. Sono disponibili la potenza e la coppia massime. Anche lo sterzo e il pedale dell’acceleratore adottano un’impostazione Sport, garantendo una maggiore reattività. Modalità Eco: il motore anteriore ha la priorità, la potenza massima è limitata a 213 CV e la coppia massima a 343 Nm per massimizzare l’efficienza. Durante una forte accelerazione, il motore posteriore e le ruote si innestano automaticamente ed entrambi i motori offrono tutto il loro potenziale. Anche l’aria condizionata e il pedale dell’acceleratore adottano un’impostazione Eco.

AUTONOMIA

Questo modello va ad affiancare le versioni Electric 210 ed Electric 230 Long Range già presenti nella gamma del nuovo SUV elettrico. La nuova Peugeot e-3008 325 Dual Motor dispone di un powertrain composto da un motore anteriore da 213 CV e da un’unità posteriore da 112 CV. Complessivamente, il SUV può contare su di una potenza massima di sistema didi coppia, quanto basta per passaree da 80 a 120 km/h in 3,8 secondi.I conducenti avranno a disposizione 4 modalità di guida:

ALLESTIMENTI E PREZZI

Il powertrain con doppio motore è alimentato da una batteria con celle NMC (nichel-manganese-cobalto) con una capacità netta di. L’autonomia dichiarata è disecondo il ciclo WLTP. Il tempo di ricarica dal 20% all’80% presso le colonnine HPC è di circa 30 minuti.

VIDEO

La nuova Peugeot e-3008 325 Dual Motor è propostache include, tra le altre cose, vernice bicolore con tetto nero, cerchi in lega da 20 pollici, fari Pixel LED, portellone elettrico, rivestimenti in Alcantara e sistema di infotainment connesso PEUGEOT i-Connect Advanced. In aggiunta, troviamo di serie anche il tetto panoramico, l’Hi-Fi Focal Pack con sistema audio premium Focal e il pacchetto 360° Vision & Drive Assist Plus. Il prezzo?