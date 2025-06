Tesla Model Y, presto diventerà anche a 6 posti?

La scorsa settimana abbiamo raccontato della possibilità che Tesla, come aveva anticipato, rendesse nuovamente disponibile la versione a 7 posti della Model Y. Nuove conferme arrivano ora da quanto emerso dall’analisi del firmware della vettura che sembra però suggerire un cambiamento sia nel numero dei posti che, ovviamente, nella configurazione del veicolo. La prossima Tesla Model Y, infatti, dovrebbe consentire il trasporto di al massimo 6 persone e non 7 come nella versione precedente.

Il nuovo layout dei sedili a 6 posti dovrebbe adottare una distribuzione su tre file, adottando il formato 2-2-2, abbandonando la tradizionale panca centrale con il formato 2-3-2. Al posto del sedile centrale della seconda fila verrebbero installati due sedili singoli indipendenti.

The much rumored about 6-seater Model Y made an appearance in the firmware.

Unlikely to be China-only as some of the speculations said.

Some weird “slow down to save energy, people typically drive this much slower here to save %%" nav suggestions.

