Tesla si prepara a iniziare a vendere il camion elettrico Tesla Semi in Europa

Tesla si sta davvero preparando a portare il suo camion elettrico, Tesla Semi, anche in Europa? Alcuni indizi farebbero pensare di si. Questo almeno è quanto riporta Electrek che ha scoperto che la casa automobilistica ha assunto un nuovo manager per dirigere lo sviluppo commerciale del Tesla Semi in Europa (Head of Business Development EMEA – Tesla Semi). A quanto pare, la scorsa settimana Usuf Schermo ha annunciato sul suo profilo LinkedIn di essere entrato a far parte di Tesla in qualità di “Responsabile dello sviluppo aziendale EMEA per Tesla Semi”. Il nuovo manager vanta una certa esperienza con i veicoli elettrici commerciali. Infatti, dal 2022 al 2024 è stato responsabile delle vendite in Germania per Volta Trucks. Nell’ultimo anno, ha gestito le vendite di EVUM aCar, una startup tedesca che costruisce piccoli veicoli commerciali.

Adesso, si occuperà di sviluppare il mercato per il camion elettrico nel Vecchio Continente. Quanto scoperto è certamente interessante. Ovviamente non significa che la casa automobilistica inizierà a vendere già da domani il suo camion elettrico ma che sta iniziando a preparare il terreno in vista di una sua futura commercializzazione. Poiché la produzione in serie negli Stati Uniti inizierà solo verso la fine dell’anno, è improbabile che Tesla abbia una versione omologata del Tesla Semi in Europa prima della fine del 2026. Inoltre, ricordiamo che in passato si parlava della possibilità di arrivare a produrre il Tesla Semi anche all’interno della Gigafactory della Germania.

AL VIA LA PRODUZIONE IN SERIE

Fino ad ora, il Tesla Semi è stato prodotto solamente in pochi esemplari. Il camion elettrico era stato presentato nel 2017 e inizialmente la sua entrata in produzione era prevista per il 2019; tuttavia, la casa automobilistica ha ritardato il programma in diverse occasioni. Finalmente, dopo una serie di rinvii, l’impianto dedicato alla produzione del Tesla Semi nel Nevada dovrebbe essere pronto ad entrare in funzione entro la fine dell’anno. A quel punto, sarà possibile iniziare a smaltire gli ordini arretrati e iniziare a pensare di espandere la commercializzazione del camion elettrico.



