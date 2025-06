Luca de Meo, parte il toto nomine: chi sarà il prossimo CEO Renault?

Le dimissioni improvvise di Luca de Meo hanno sicuramente spiazzato tutti. Renault adesso ha un bel problema e cioè trovare un sostituto all’altezza del manager italiano, non un compito semplice. Trovare un nuovo CEO in fretta è importante dato che l’industria automotive oggi si trova sotto pressione e serve una guida solida per affrontare le sfide del futuro. Come sempre capita in queste situazioni, è partito il toto nomine. Analisti e stampa francese, tutti stanno esprimendo le loro opinioni e formulando previsioni. Ma chi andrà davvero a sostituire Luca de Meo alla guida di Renault?

I PRIMI NOMI

Quali sono, quindi, i primi nomi che circolano? Gli analisti hanno menzionato Denis Le Vot, responsabile della supply chain e amministratore delegato Dacia. Si tratterebbe quindi di un nome interno al Gruppo francese. C’è anche chi ha fatto il nome di Maxime Picat, responsabile acquisti e forniture di Stellantis, che non troppo tempo fa sembrava essere in lizza per assumere il ruolo di CEO di Stellantis andato alla fine ad Antonio Filosa. Gli analisti della società di brokeraggio francese Kepler Cheuvreux hanno affermato che entrambe le figure sarebbero valide, mentre l’analista di JP Morgan, Jose Asumendi, propenderebbe per l’attuale CEO di Dacia.

Ma non si fanno solo questi nomi. Si parla anche di Fabrice Cambolive, numero uno del marchio Renault e di Jérémie Papin, direttore finanziario di Nissan, finito in passato nella rosa dei candidati al ruolo di CEO del marchio giapponese.

E SE….

C’è anche chi azzarda nomi che sanno più di fantascienza. Parliamo, infatti, di un possibile clamoroso ritorno di Carlos Tavares nel mondo dell’auto. Tuttavia, il manager portoghese dopo l’addio a Stellantis non sembra interessato ad un passo indietro. In ogni caso, per Renault non sarà semplice individuare un candidato valido. Non rimane che attendere novità.