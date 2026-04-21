BMW M5 troppo lenta? G-Power la trasforma in una "hypercar" da 1.000 CV

L’ultima generazione della BMW M5 ha fatto un po’ discutere fin dal suo debutto. C’è chi ha storto il naso per il peso importante o per le scelte estetiche audaci, ma su un punto si pensa che non si possa transigere. Nessuno oserebbe mai definirla “sottopotenziata”. Il motore di questa vettura è un V8 bi-turbo da 4,4 litri elettrificato, capace di sprigionare 727 CV e una coppia mostruosa di 1.000 Nm.

Eppure, nonostante questi numeri, i puristi hanno notato un dettaglio. Ovvero che con i suoi 3,4 secondi per scattare da 0 a 100 km/h, la nuova arrivata resta tre decimi più lenta della versione precedente e mezzo secondo dietro la leggendaria M5 CS. È proprio qui che allora entra in gioco il tuner tedesco G-Power, con l’obiettivo di riportare la lancetta del cronometro dove le spetta. E con la loro creazione, la G5M Bi-Turbo, si sposta addirittura l’asticella verso il territorio delle hypercar.

Dalle prestazioni standard al territorio della Bugatti Veyron

Nella sua configurazione più estrema, la M5 firmata G-Power raggiunge i 1.000 cavalli. Una cifra che la mette idealmente fianco a fianco con l’iconica Bugatti Veyron originale. Anche la spinta è stata rivista, toccando i 1.250 Nm di coppia massima. Ma quanto costa liberare questo potenziale? Secondo il listino tedesco del tuner, il pacchetto completo in Germania costa 31.297 euro. Per chi cerca un compromesso leggermente meno estremo, G-Power propone il pacchetto GP-950 a 22.967 euro, che garantisce comunque 950 CV e 1.200 Nm di coppia.

Se invece preferite tenere d’occhio il portafoglio senza rinunciare al brivido, il kit GP-900 trasforma la M5 in una belva da 900 CV e 1.150 Nm a ogni affondo del pedale destro, con un investimento di 15.232 euro.

Infine, l’opzione più accessibile a catalogo è la GP-850: con “soli" 8.092 euro, si ottengono 850 CV e 1.100 Nm, una cifra decisamente più “terra-terra" per chi vuole comunque distinguersi dalla massa.

Oltre il motore: un’estetica su misura per la G9X

Sebbene G-Power non abbia ancora diffuso i dati ufficiali sulle prestazioni cronometriche per la M5 Berlina e Touring, è scontato che il divario con il modello di serie sia netto. Tuttavia, l’elaborazione non si ferma sotto al cofano. Il preparatore ha pensato anche all’occhio e al comfort, offrendo una serie di upgrade estetici per l’esterno, interni completamente rivisitati in pelle pregiata, tappetini in velluto di alta qualità e sistemi di scarico personalizzati per far cantare il V8 come merita.

Trovarsi tra le mani una BMW M5 di nuova generazione G9X (sia essa la G90 Berlina o la G99 Touring) è già un privilegio, ma la domanda resta. Sentireste il bisogno di rivolgervi a G-Power per renderla ancora più graffiante?