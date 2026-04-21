Opel Corsa GSE si veste da sportiva anni '80 prima del debutto ufficiale

Opel ha svelato le prime immagini della nuova Corsa GSE, la variante sportiva top di gamma destinata ad ampliare la famiglia Grand Sport Electric del marchio. In questa fase di pre-produzione, la vettura non si mostra ancora nelle sue forme definitive, ma appare protetta da un camuffamento speciale studiato per stimolare la curiosità degli appassionati senza rivelare prematuramente ogni dettaglio del design.

Fedele alla tradizione

Questa particolare mimetizzazione non è un semplice travestimento funzionale, ma è stata concepita come un omaggio moderno agli anni ’80. Le grafiche, caratterizzate da decalcomanie a righe e a scacchi in bianco e giallo su una base nero opaco, richiamano deliberatamente lo stile delle versioni sportive della prima generazione di Opel Corsa (Corsa A), come la GSi, la SR e la GT. In particolare, la disposizione delle strisce trae ispirazione dai motivi dei tessuti dei sedili dell’epoca, riproponendo quel DNA motoristico in chiave contemporanea.

“Con la camuffatura della nuova Opel Corsa GSE, combiniamo un design classico con un aspetto entusiasmante e orientato all’avanguardia che mette in risalto lo spirito dei nostri modelli GSE“, ha dichiarato Andreas Kubis, che, come ‘Technical Lead Confidentiality’, è responsabile del camuffamento dei prototipi e dei veicoli pre-produzione di Opel. “Naturalmente, lo scopo principale del mimetismo è evitare che tutti i dettagli del modello imminente vengano rivelati troppo presto“, ha spiegato l’esperto di protezione del prototipo. “Con la Opel Corsa GSE, però, ci è stato subito chiaro che questo ‘travestimento’ doveva trasmettere un messaggio. Il suo design sportivo con dettagli in nero, bianco e giallo stimola la curiosità per questa hot hatch, rendendo omaggio anche all’eredità motoristica di Opel“.

Cosa aspettarsi

Sotto il profilo tecnico, la Corsa GSE non sarà troppo distante dalle varie Peugeot 208 GTi e Lancia Ypsilon HF, che abbiamo apprezzato – più o meno – recentemente all’interno della galassia Stellantis. Il marchio ha confermato che il modello è stato progettato per offrire prestazioni elevate (merito probabilmente dei 280 CV del powertrain) e un’esperienza di guida dinamica, coerentemente con la filosofia GSE che punta a unire brividi sportivi ed emissioni zero.

Tuttavia, per conoscere la potenza esatta del motore, i tempi di accelerazione, la capacità della batteria o i valori di autonomia e ricarica bisognerà aspettare ancora un po’. Allo stesso modo, il prezzo di listino non sarà rivelato fino alla presentazione ufficiale.

Debutto al Salone di Parigi

Per quanto riguarda la disponibilità, Opel ha pianificato la prima esposizione pubblica della vettura dal vivo al Salone dell’Automobile di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026. Gli interessati potranno procedere con gli ordini entro la fine dell’anno, momento in cui verranno probabilmente sciolte le riserve sulle specifiche tecniche mancanti e sulle condizioni d’acquisto per il mercato italiano.