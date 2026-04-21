Tank 700 di GWM: lanciato in Cina il fuoristrada di lusso da 864 CV

Il mercato automobilistico cinese non smette di correre e GWM (Great Wall Motor) ha appena calato un altro asso dalla manica. Il Tank 700 nella variante ibrida plug-in Hi4-Z da 864 CV. È un SUV che sembra nato per dominare la strada e, soprattutto, per far dimenticare i numeri sottotono dal suo ingresso nel mercato cinese nel 2024, con le consegne che secondo i dati di China EV DataTracker si sono fermate a 19.343 unità (una cifra modesta per i volumi della Cina). La nuova versione promette una rivoluzione fatta di muscoli, tecnologia e un cuore ibrido da record.

Un’estetica che urla sportività e tecnologia

Il primo impatto è visivo: il Tank 700 ha abbandonato la timidezza. Tutte le varianti adottano ora un linguaggio di design aggressivo, prima riservato solo al top di gamma. Con i suoi 5,1 metri di lunghezza e mastodontici cerchi da 22 pollici, l’auto non passa inosservata. I grandi paraurti, lo spoiler sul tetto e il diffusore sportivo le conferiscono un’aria quasi cattiva, insolita per un fuoristrada con telaio a longheroni.

Ma non è solo scena: i fari attivi sono stati aggiornati con ben 260 elementi LED, mentre il portellone posteriore a battente ospita la classica ruota di scorta full-size. A seconda dell’assetto, l’altezza da terra varia tra i 200 e i 249 mm, ma grazie alle sospensioni pneumatiche opzionali, il conducente può regolare l’altezza di marcia a proprio piacimento.

Salotto hi-tech e guida assistita dal futuro

Entrando nell’abitacolo, ci si dimentica di essere su un mezzo capace di scalare montagne. È un tripudio di schermi: uno centrale da 15,6 pollici, un quadro strumenti da 12,3 pollici e un generoso head-up display. Anche chi siede dietro vive in prima classe, grazie a un monitor da 17,3 pollici sul soffitto e un touchscreen da 7 pollici nel bracciolo per gestire ogni comfort. Tutti i sedili offrono riscaldamento, ventilazione e un massaggio a 10 punti per lunghi viaggi senza stress.

Non mancano le chicche da “ammiraglia": un frigorifero integrato da 5,4 litri e un impianto audio con 21 altoparlanti. Sul fronte sicurezza, il Tank 700 è un computer su ruote. Utilizza un sistema LiDAR e il modello VLA (Vision, Language, Action) per gestire il parcheggio autonomo e la funzione di navigazione automatizzata (NOA) sia in città che in autostrada.

Due anime ibride: la potenza del Hi4-Z contro la forza del Hi4-T

Sotto il cofano, la scelta si fa interessante e divide il Tank 700 in due filosofie opposte. La vera novità è il sistema Hi4-Z, un mostro di potenza da 635 kW (864 CV). Qui, un motore turbo da 2 litri collabora con due motori elettrici (uno anteriore integrato nel cambio 3DHT e uno posteriore da 240 kW). Il risultato? Uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi e un’autonomia elettrica di 190 km (ciclo WLTC) grazie alla batteria da 59,05 kWh.

C’è però un “ma": manca il collegamento meccanico tra gli assi. Se l’asse posteriore perde trazione nel fango pesante, l’auto perde gran parte della sua spinta. È la versione perfetta per chi vuole efficienza urbana (consuma appena 1,16 L/100km in modalità ibrida) e prestazioni da sportiva, ma non per il fango estremo. Per quello, bisogna guardare alla sorella Hi4-T.

Il re del fango e i prezzi per sfidare l’olimpo dei SUV

La versione Hi4-T è per i puristi. Monta un V6 da 3 litri e mantiene una trazione integrale convenzionale con tre blocchi del differenziale e una frizione multidisco. Anche se ha “solo" 130 kW elettrici e una batteria più piccola da 37,1 kWh, è lei la regina dell’off-road, capace di affrontare i terreni più ostici senza battere ciglio, pur consumando di più (10,9 L/100km a batteria scarica).

E i prezzi? GWM ha giocato la carta della competitività, pur restando in una fascia alta:

Tank 700 Hi4-Z : si parte dai 428.000 yuan ( 62.780 dollari ) per l’allestimento Ultimate, salendo a 468.000 yuan ( 68.645 dollari ) per l’Extreme.

: si parte dai 428.000 yuan ( ) per l’allestimento Ultimate, salendo a 468.000 yuan ( ) per l’Extreme. Tank 700 Hi4-T: disponibile solo nella versione Pinnacle a 508.000 yuan (74.520 dollari).

Si tratta di cifre importanti per il mercato domestico, dove il Tank 700 si troverà a lottare contro pesi massimi come la Zeekr 9X o la Aito M9, cercando di dimostrare che il lusso cinese può essere anche incredibilmente inarrestabile.