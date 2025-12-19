Luci sottoporta LED in offerta: migliora la visibilità quando si sale e scende dall’auto

Spesso ci occupiamo della nostra auto quando è in movimento, meno quando è parcheggiata, soprattutto in tutte quelle circostanze in cui fermiamo la vettura in una zona poco illuminata. Vialetti, strade periferiche, parcheggi privi di lampioni; possono essere tante le occasioni in cui all’apertura dello sportello dell’auto possiamo trovare degli imprevisti. Non è raro, infatti, rischiare di mettere un piede in una pozzanghera o negli escrementi di un animale, ma anche urtare degli ostacoli o inciampare in una buca.

Problemi apparentemente banali ma che diventano un rischio soprattutto di sera o nelle giornate piovose. In queste situazioni, una luce di cortesia sottoporta può fare la differenza, migliorando la sicurezza e rendendo l’ingresso e l’uscita dall’auto più agevole. Su eBay è disponibile un kit di 2 luci a LED sottoporta, in offerta a meno di 20€, pensato per offrire una sorgente luminosa discreta ma funzionale da applicare direttamente sotto lo sportello, senza richiedere modifiche all’impianto elettrico dell’auto.

Un modo semplice per evitare brutte sorprese

Ogni unità integra cinque LED ad alta luminosità di colore bianco freddo in grado di illuminare in modo nitido la zona immediatamente al di sotto dello sportello. L’installazione è semplice grazie al fissaggio tramite biadesivo, mentre l’accensione e lo spegnimento avvengono automaticamente per effetto di un sensore magnetico, attivato all’apertura della portiera.

Il sistema è alimentato da una batteria da 120 mAh, sufficiente per garantire un utilizzo regolare senza necessità di ricariche frequenti. Le dimensioni compatte, pari a circa cinque centimetri di larghezza, rendono il dispositivo adatto a una vasta gamma di veicoli, anche quelli con uno spazio limitato nella parte inferiore dello sportello.

Per chi cerca un’illuminazione aggiuntiva che migliori la visibilità e riduca i piccoli rischi legati all’accesso e all’uscita dal veicolo, si tratta di un’opzione interessante, facile da installare e compatibile con la maggior parte delle auto in circolazione.