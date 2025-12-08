Nuova Mercedes GLB elettrica al debutto: lusso, spazio, tecnologia e oltre 600 km di autonomia

La nuova Mercedes GLB è arrivata. La casa automobilistica ha infatti presentato il suo nuovo SUV che inizialmente sarà proposto solamente con motorizzazioni 100% elettriche. Successivamente, arriveranno anche le versioni con sotto al cofano un motore ibrido. Modello che punta molto sulla praticità e sullo spazio dato che a bordo è in grado di ospitare fino a 7 passeggeri. Sul mercato arriverà nel corso del mese di marzo 2026 ma gli ordini sono già stati aperti. Infatti, conosciamo anche i prezzi.

DIMENSIONI E DESIGN

La nuova Mercedes GLB 2026 condivide buona parte della meccanica con la nuova CLA. Le misure del nuovo SUV sono 4.732 mm lunghezza x 1.861 mm larghezza x 1.687 mm altezza, con un passo di 2.889 mm. Per il bagagliaio a disposizione ci sono 480-540 litri (7-5 posti) ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si arriva a 1.605-1.715 litri. Nella versione elettrica c’è anche un frunk da 127 litri, buono per contenere i cavi per la ricarica.

Il SUV presenta un frontale verticale, parabrezza inclinato e sbalzi ridotti. Le protezioni attorno ai passaruota e gli elementi di protezione sottoscocca, anteriori e posteriori, sono un richiamo al mondo off-road. Il frontale si caratterizza per la presenza di fari con firma luminosa a stella, mentre al centro troviamo un’ampia griglia con un totale di 94 stelle LED animate singolarmente con finitura cromata. Inoltre, a seconda delle normative locali, la stella centrale può essere illuminata completamente o parzialmente.

Il modello ibrido che arriverà successivamente si differenzierà, essenzialmente, per la presenza di una griglia classica con motivo Mercedes in finitura cromata, circondata da una guida luminosa LED di serie.

INTERNI: TANTO SPAZIO E TECNOLOGIA

Dell’abitacolo, Mercedes ci aveva già raccontato già diverse cose poco meno di un mese fa. Come già accennato all’inizio, sarà possibile ospitare a bordo fino a 5 o 7 passeggeri a seconda della versione. Cura del dettaglio e tanto lusso come da tradizione della casa automobilistica. Inoltre, non manca la tecnologia. Infatti, anche sulla nuova Mercedes GLB 2026 sarà possibile disporre (optional) del sistema MBUX Superscreen caratterizzato da ampi display. Nello specifico, troveremo uno schermo da 10,25 pollici per la strumentazione, il display dell’infotainment da 14 pollici e lo schermo da 14 pollici dedicato al passeggero anteriore.

La nuova GLB adotta il sistema operativo MB.OS che supporta anche gli aggiornamenti OTA che permettono di migliorare costantemente la vetture nel corso del tempo. Nell’ambito della partnership tra Mercedes e Google, all’interno del sistema infotainment troviamo le app di Google a partire d Google Maps per il sistema di navigazione. Non manca nemmeno l’assistente virtuale MBUX che sfrutta l’AI generativa per migliorare l’interazione con gli occupanti. Sfrutta ChatGPT e sulle ricerche Microsoft Bing, oltre a Google Gemini.

Il volante della nuova GLB 2026 è stato progettato per offrire una maggiore ergonomia e un utilizzo ancora più intuitivo. Di serie è presente pure un tetto panoramico che permette di esaltare la sensazione di spazio a bordo. Per proteggere dagli effetti del sole, è realizzato in vetro di sicurezza laminato termoisolante, con rivestimento riflettente agli infrarossi e uno strato interno a bassa emissività. In opzione, la trasparenza del tetto panoramico può essere modificata. I passeggeri possono scegliere tra una modalità trasparente, per una visuale libera verso l’alto, e una modalità opaca, per maggiore privacy. Inoltre, il tetto panoramico può essere opzionalmente illuminato. L’illuminazione è collegata al sistema di luce ambientale e crea un motivo a cielo stellato personalizzabile.

MOTORI

La nuova Mercedes GLB può contare su di una piattaforma, la stessa della nuova CLA, dotata di un’architettura a 800 V che permette di poter effettuare le ricariche della batteria da 85 kWh di capacità ad altissima potenza. Due le versione del SUV elettrico. Mercedes GLB 250+ con singolo motore elettrico e la trazione posteriore e Mercedes GLB 350 4MATIC con doppio motore e la trazione integrale.

Più nel dettaglio, la GLB 250+ offre una potenza di 200 kW con 335 Nm di coppia. Da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e velocità massima di 210 km/h. Autonomia WLTP di 542-631 km. C’è poi la GLB 350 4MATIC con 260 kW e 515 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e di raggiungere una velocità massima sempre di 210 km/h. Autonomia di 521-614 km.

L’accumulatore può essere ricaricato in corrente alternata fino a 22 kW (optional di serie a 11 kW) e in correte continua fino a 320 kW di picco. Nella maggior parte delle situazioni, il processo di frenata avviene quasi esclusivamente tramite recupero, arrivando a generare fino a 200 kW. C’è anche la guida one-pedal. Il conducente può regolare la potenza di recupero tramite una leva dietro il volante, scegliendo tra quattro livelli: D Auto (recupero intelligente), D+ (nessun recupero), D (recupero standard) e D- (recupero elevato).

La nuova GLB è predisposta anche per la ricarica bidirezionale: Vehicle-to-Home (V2H) e Vehicle-to-Grid (V2G). Successivamente arriveranno le versioni ibride che saranno dotate degli stessi motori Mild Hybrid che troviamo nella nuova Mercedes CLA. Ovviamente, la nuova GLB 2026 è dotata di tutti gli ultimi sistemi ADAS sviluppati da Mercedes che permettono un’assistenza alla guida di Livello 2.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Mercedes GLB elettrica è disponibile negli allestimenti ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS con prezzi a partire da 59.398 euro per la GLB 250+ e 64.766 euro per la GLB 350 4MATIC