Anteprima nuova Mercedes GLB: interni e tecnologia del SUV elettrico ed ibrido

La nuova Mercedes GLB di cui abbiamo già visto diverse foto spia farà il suo debutto ufficiale il prossimo 8 dicembre. Tra meno di un mese potremo quindi scoprire tutti i segreti del nuovo SUV che sarà sia elettrico e sia ibrido. Per vederlo poi sulle strade bisognerà attendere il 2026. Intanto, la casa automobilistica tedesca ha condiviso alcune foto del nuovo modello, comunque ancora “camuffato" e soprattutto ha fornito un’anteprima degli interni.

TANTA TECNOLOGIA E FINO A 7 POSTI

Come anticipato parlando più volte di questo modello, l’impostazione dell’abitacolo riprende quella della nuova Mercedes CLA. C’è però un dato importante da evidenziare in quanto la nuova Mercedes GLB 2026 si potrà avere anche in versione a 7 posti, con la terza fila dei sedili opzionale. Cura del dettaglio e tanto lusso come da tradizione della casa automobilistica. Inoltre, proprio come sulla CLA, ci sarà tanta tecnologia.

La plancia è infatti dominata dal sistema MBUX Superscreen caratterizzato da ampi display. Sebbene non siano stati forniti dettagli precisi, pensando alla CLA, il nuovo SUV dovrebbe offrire un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un sistema infotainment da 14,6 pollici. Il terzo schermo (optional da 14 pollici), invece, è dedicato al passeggero anteriore che potrà accedere a molteplici opzioni per l’intrattenimento. Non mancherà, sempre tra gli optional, anche un head-up display

La plancia integra un vano per smartphone con pad per la ricarica wireless (opzionale) e portabicchieri. Il volante è stato progettato per offrire una maggiore ergonomia e un utilizzo ancora più intuitivo. Di serie è presente un tetto panoramico che permette di esaltare la sensazione di spazio a bordo. Per proteggere dagli effetti del sole, è realizzato in vetro di sicurezza laminato termoisolante, con rivestimento riflettente agli infrarossi e uno strato interno a bassa emissività. In opzione, la trasparenza del tetto panoramico può essere modificata.

I passeggeri possono scegliere tra una modalità trasparente, per una visuale libera verso l’alto, e una modalità opaca, per maggiore privacy. Inoltre, il tetto panoramico può essere opzionalmente illuminato. L’illuminazione è collegata al sistema di luce ambientale e crea un motivo a cielo stellato personalizzabile. Tornando alla terza fila dei sedili opzionale, Mercedes fa sapere che quando non serve può essere ripiegata nel pianale del bagagliaio per guadagnare capacità di carico.

TUTTO PRONTO PER IL DEBUTTO

Le motorizzazioni elettriche ed ibride dovrebbero essere quelle della nuova CLA che già conosciamo. Tutto è comunque pronto per il debutto e tra meno di un mese scopriremo le complete caratteristiche della nuova Mercedes GLB.