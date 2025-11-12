carVertical al fianco di chi acquista un'auto usata: 20% di extra sconto sui report

Le persone impegnate nell’acquisto di un’auto usata e alla ricerca di maggiori informazioni sulla vettura in questione possono rivolgersi a carVertical, portale web che offre un report dettagliato sullo storico di auto e moto. In questi giorni è possibile beneficiare di un extra sconto del 20% su ciascuno dei tre piani disponibili.

I prezzi per i report di carVertical diventano dunque:

23,99 euro a report per un controllo di 1 auto (pagamento complessivo di 23,99 euro anziché 29,99 euro, per un risparmio totale pari al 20%)

15,99 euro a report per un controllo di 2 auto (pagamento complessivo di 31,98 euro anziché 59,98 euro, per un risparmio totale pari al 47%)

14,39 euro a report per un controllo di 3 auto (pagamento complessivo di 43,18 euro anziché 89,97 euro, per un risparmio totale pari al 52%)

Per le aziende, invece, è possibile beneficiare di uno sconto fino al 73%:

9,99 euro a report per un controllo di 10 auto (pagamento complessivo di 99,90 euro invece di 299,90 euro, risparmio totale pari al 67%)

8,99 euro a report per un controllo di 30 auto (pagamento complessivo di 269,70 euro invece di 899,70 euro, risparmio totale del 70%)

7,99 euro a report per un controllo di 100 euro (pagamento complessivo di 799 euro invece di 2.999 euro, risparmio totale del 73%)

Con un report di carVertical gli automobilisti possono scoprire eventuali danni o problemi del veicolo, ottenere una panoramica chiara sullo stato dell’auto grazie alle foto presenti in archivio, scoprire l’intero storico a partire dal giorno in cui la vettura è uscita dalla fabbrica, verificare il chilometraggio effettivo, accertarsi che il veicolo non sia rubato, nonché conoscere il reale valore sul mercato evitando così di pagare di più.

I report di carVertical si basano su dati che provengono da più di 900 database appartenenti a compagnie assicurative, officine autorizzate, forze dell’ordine e registri automobilistici nazionali. Dopo aver raccolto tutte le informazioni rilevanti, il portale in questione le organizza in modo tale da presentarle in un report di facile comprensione.

Crediti immagine di copertina: Freepik