Nuova Mercedes GLB hybrid apre gli ordini: si parte da 49.516 euro

Con l’apertura degli ordini entra nel vivo il lancio della nuova Mercedes GLB hybrid. Stiamo quindi parlando della versione elettrificata del SUV compatto della Stella che va ad affiancare la variante 100% elettrica. Il listino? Parte da 49.516 euro per la GLB 180 Advanced. Quindi la versione con 136 CV affiancata da un sistema mild hybrid a 48 Volt che offre un surplus di potenza di circa 22 kW, equivalenti a circa 30 CV aggiuntivi.

La gamma prevede la possibilità di scegliere tra trazione anteriore oppure integrale 4MATIC. E ci sono tre livelli di potenza disponibili: 136, 163 e 190 CV. Sul fronte degli allestimenti, invece, l’offerta si articola in quattro configurazioni. La già citata Advanced, poi Advanced Plus, Premium e Premium Plus. Tutte pensate per lasciare spazio alla personalizzazione con una dotazione tecnologica e di comfort all’altezza della categoria.

E uno degli elementi distintivi della GLB resta anche la sua versatilità. Grazie alla configurazione interna modulare, l’abitacolo può passare da cinque a sette posti, una soluzione che continua a rendere questo SUV particolarmente interessante per le famiglie o per chi ha bisogno di spazio senza rinunciare a dimensioni relativamente compatte.

Spazio, design e tecnologia per la vita quotidiana

Ricordiamo che la nuova GLB è stata progettata proprio con un’attenzione particolare alla funzionalità e alla gestione degli spazi. All’interno, l’ambiente è stato completamente aggiornato.

C’è il nuovo Superscreen che domina la plancia, pensata per semplificare l’interazione con le funzioni di bordo. Non un aggiornamento estetico. Obiettivo, rendere l’esperienza quotidiana più semplice, quasi immediata. Si sale in auto, si parte, e il sistema accompagna il guidatore in modo naturale.

Efficienza e tecnologia del nuovo motore ibrido

Parlando invece del motorizzazione ibrida non si può non fare riferimento ai consumi. Per la GLB 180 ad esempio i consumi dichiarati scendono sotto i 6 litri per 100 chilometri, un risultato reso possibile dal nuovo motore benzina turbo quattro cilindri da 1.5 litri sviluppato direttamente da Mercedes-Benz.

Questo propulsore sfrutta la chiusura anticipata delle valvole di aspirazione limitando le perdite per pompaggio e consente di raggiungere un rapporto di compressione di 12:1, migliorando così l’efficienza complessiva. Il sistema ibrido a 48 Volt affianca il motore termico fornendo una spinta supplementare quando serve, contribuendo allo stesso tempo a ridurre consumi ed emissioni.

Soluzioni tecniche avanzate per prestazioni ed emissioni

Il nuovo quattro cilindri porta con sé anche diverse soluzioni ingegneristiche. In particolare si fa riferimento al basamento in alluminio che utilizza il rivestimento NANOSLIDE nelle canne dei cilindri. Una particolare tecnologia derivata dal mondo delle competizioni che riduce l’attrito interno migliorando l’efficienza del motore.

Questo progetto segue una filosofia di architettura “one-box”, pensata per adattarsi ai futuri standard sulle emissioni. Tra le soluzioni tecniche spicca anche il compressore elettrico del refrigerante a 48 Volt, derivato dal motore M 256. In sostanza riduce l’attrito e permette di mantenere attivo il sistema di climatizzazione anche quando il veicolo è fermo o procede in modalità elettrica.