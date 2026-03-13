Volkswagen, ecco come cambiano Caddy e Multivan nel 2026

Il 2026 si annuncia un anno di aggiornamenti anche per la divisione veicoli commerciali di Volkswagen. Lo si è appreso durante la presentazione dei risultati finanziari relativi al 2025, in cui il marchio tedesco ha anticipato alcune immagini di due dei modelli centrali della gamma. Parliamo del Caddy e Multivan. Non si evidenziano rivoluzioni radicali. Per lo meno da quanto emerge dalle prime immagini diffuse. Trattasi piuttosto di interventi mirati che puntano a rendere questi veicoli più attuali. Sia dal punto di vista estetico sia nell’esperienza d’uso quotidiana.

Le immagini pubblicate sono ancora dei teaser e quindi non rivelano dettagli a 360°. Però sono delle prime indicazioni per capire la direzione scelta dal marchio. Ovvero quella di aggiornare il linguaggio stilistico e rendere l’abitacolo più tecnologico e facile da utilizzare, soprattutto per chi usa questi veicoli come strumenti di lavoro.

Il Caddy cambia volto e diventa più tecnologico

Il primo modello a giovare del un piccolo lifting sarà il Caddy, uno dei pilastri della gamma Volkswagen nel segmento dei veicoli commerciali compatti. E dalle prime anticipazioni si nota subito un frontale ridisegnato, con linee più pulite e moderne che sembrano avvicinarlo al design degli altri modelli più recenti della casa tedesca.

Ma l’aggiornamento non si limiterà però alla parte esterna. Secondo quanto spiegato da Stefan Mecha, amministratore delegato della divisione veicoli commerciali Volkswagen, il lavoro principale riguarderà anche l’abitacolo. L’obiettivo? Rendere il Caddy ancora più pratico nell’uso quotidiano. Soprattutto per chi lo utilizza per lavoro e ha bisogno di un’interfaccia semplice e immediata.

Tra le novità possibili c’è l’introduzione di un sistema di infotainment con schermo più grande e un’interfaccia ridisegnata. L’idea è quella di ridurre passaggi e menu complessi, permettendo al conducente di gestire le funzioni principali del veicolo in modo più rapido e senza distrazioni.

Multivan: evoluzione stilistica senza stravolgere il progetto

Accanto al Caddy arriverà anche il restyling per il Multivan, un modello che nel tempo è diventato uno dei riferimenti della gamma Volkswagen per il trasporto passeggeri e per l’utilizzo familiare o nel tempo libero.

Anche in questo caso le immagini diffuse mostrano una revisione dello stile piuttosto che un cambiamento radicale. Il Multivan continuerà a mantenere la sua impostazione versatile, con configurazioni che possono arrivare fino a otto posti e un abitacolo modulare pensato per adattarsi a esigenze molto diverse.

Volkswagen sembra quindi voler preservare la formula che ha reso questo modello così popolare, intervenendo soprattutto su dettagli estetici e su alcuni elementi tecnologici.

Non solo restyling: aggiornamenti anche per ID. Buzz, Transporter e Caravelle

Le novità annunciate per il 2026 non riguarderanno soltanto Caddy e Multivan. Durante la presentazione è stato anticipato anche un aggiornamento per l’ID. Buzz. Stiamo quindi parlando del van elettrico ispirato allo storico Bulli. Per lui ci saranno nuove funzioni dedicate. Ed in particolare alle attività all’aperto e al tempo libero.

Tra queste spicca la tecnologia vehicle-to-load, che permette di utilizzare la batteria del veicolo per alimentare dispositivi esterni. Una soluzione che potrebbe rivelarsi utile durante viaggi, campeggi o attività outdoor. Ed a questo si aggiungerà anche una modalità specifica pensata proprio per il campeggio.

Parallelamente, la gamma commerciale Volkswagen intervenire anche lato motorizzazioni con varianti ibride plug-in per Transporter e Caravelle. Una scelta che rientra nella strategia più ampia del marchio per ampliare l’offerta di motorizzazioni elettrificate anche nel segmento dei veicoli commerciali leggeri.