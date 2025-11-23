Nuova Mercedes GLB 2026 si scopre un po' di più: le ultime foto spia prima del debutto

La nuova generazione della Mercedes GLB sarà svelata l’8 dicembre. Dunque, tra poche settimane potremo scoprire tutti i suoi segreti. In realtà, già sappiamo qualcosa dato che la casa automobilistica ha voluto raccontare diverse cose sull’abitacolo. Adesso sono arrivate nuove foto spia che mostrano il SUV con un camuffamento molto limitato, con pellicole che sostanzialmente coprono solamente una parte dell’anteriore e del posteriore.

TUTTO PRONTO PER IL DEBUTTO

Dunque, possiamo dare un’altra occhiata alla GLB 2026 prima del debutto per capire qualcosa di più del suo design. Notiamo subito che davanti sono presenti i nuovi fari dotati della firma luminosa a stella che oramai è presente su tutti i nuovi modelli Mercedes. Non si vede perché è camuffata, ma la griglia dovrebbe presentare quel nuovo design che la casa automobilistica ha introdotto con il lancio della nuova Mercedes GLC elettrica. Guardando le foto del SUV tedesco di profilo, sembrano esserci alcune somiglianze con la Smart #5. In ogni caso possiamo notare che le portiere dispongono di maniglie a scomparsa.

Le nuove foto spia non mostrano l’abitacolo ma non è un problema dato che Mercedes ci ha già raccontato tutto o quasi. Ricordiamo che il SUV si potrà avere anche nella configurazione a 7 posti. Cura del dettaglio Mercedes e ovviamente tanta tecnologia dato che si potrà avere anche il sistema MBUX Superscreen caratterizzato da ampi display. Troveremo quindi un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un sistema infotainment da 14,6 pollici. Il terzo schermo (optional da 14 pollici) è dedicato al passeggero anteriore. Di serie sarà presente anche un tetto panoramico in vetro che permetterà di esaltare lo spazio a bordo dell’abitacolo.

ELETTRICA E IBRIDA

La nuova Mercedes GLB 2026 poggerà sulla piattaforma modulare MMA, la stessa utilizzata sulla nuova CLA. Il nuovo SUV sarà quindi proposto sia con motorizzazioni 100% elettriche e sia ibride (Mild Hybrid). I powertrain dovrebbero quindi essere gli stessi della berlina, con la possibilità di arrivare a disporre anche di una versione con doppio motore da 349 CV. Per le versioni Mild Hybrid avremo il nuovo motore di 1,5 litri con potenze fino a 190 CV. Insomma, pare davvero tutto pronto per il debutto. Non rimane, quindi, che attendere la presentazione per scoprire tutti i segreti di questo modello che poi vedremo su strada nel 2026.