Mercedes GLB, come sarà la nuova generazione? Un render la immagina così

La nuova Mercedes GLB sta arrivando. La prossima generazione sarà sia elettrica e sia ibrida. Alla presentazione manca davvero poco dato che si terrà l’8 dicembre. Nelle ultime settimane sono apparse diverse nuove foto spia del SUV, anche con un camuffamento più limitato. Questi scatti hanno permesso di realizzare dei render che permettono di farsi un’idea molto più chiara di quello che sta per arrivare.

NUOVO LOOK PER LA GLB 2026

Le proporzioni del nuovo SUV non saranno molto differenti da quelle del modello attualmente in vendita. Il design, però, sarà significativamente differente. Il frontale si caratterizzerà per la presenza di nuovi fari dotati della firma luminosa a stella, probabilmente uniti tra loro da una sottile striscia luminosa, come sulla nuova Mercedes CLA. Di profilo, la nuova GLB si potrà riconoscere dalle maniglie delle portiere a scomparsa presenti sulla maggior parte dei nuovi modelli dell’azienda e per la diversa forma dei finestrini. Anche il posteriore presenterà delle evidenti differenze rispetto a quello attuale dove troveremo nuovi gruppi ottici uniti tra loro da una barra luminosa. L’alloggiamento della targa si sposterà dal cofano del bagagliaio al paraurti posteriore.

INTERNI, TANTA TECNOLOGIA

L’abitacolo della nuova Mercedes GLB 2026 non sarà affatto una novità dato che la casa automobilistica ci ha già raccontato quasi tutto. Innanzitutto, sarà sempre possibile disporre della configurazione a 7 posti. Tanta, tantissima tecnologia grazie alla possibilità di poter disporre del sistema MBUX Superscreen caratterizzato da ampi display. Troveremo quindi un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un sistema infotainment da 14,6 pollici. Il terzo schermo da 14 pollici, ma solo optional è dedicato al passeggero anteriore. Il nuovo SUV proporrà di serie un tetto panoramico in vetro che permetterà di esaltare lo spazio a bordo.

MOTORI

Ne sapremo ovviamente di più l’8 ottobre. Tuttavia, la nuova Mercedes GLB poggerà sulla piattaforma modulare MMA, la stessa utilizzata sulla nuova CLA. Avremo quindi molto probabilmente le stesse motorizzazioni elettriche e Mild Hybrid della berlina. Per il modello elettrico powertrain anche con doppio motore e potenze fino a 349 CV. Per le versioni Mild Hybrid ci sarà il nuovo motore di 1,5 litri con potenze fino a 190 CV. Per le vendite bisognerà poi attendere il 2026.