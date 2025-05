Nuova Mercedes GLB: foto spia inedite per il SUV in arrivo nel 2026

La futura Mercedes GLB è stata sorpresa durante una sessione di test in pista che si sono svolti sul circuito del Nurburgring, teatro scelto quasi quotidianamente dai costruttori automobilistici per mettere alla prova le prestazioni dinamiche dei muletti prima dell’avvio della produzione in serie di nuovi modelli.

Mercedes non fa eccezione e tra le curve del tracciato tedesco ha portato la nuova GLB, SUV costruito sulla piattaforma modulare MMA che arriverà sul mercato sia in versione elettrica che in una variante ibrida dotata di un più tradizionale motore termico. La base tecnica è la stessa sulla quale nasce la Mercedes CLA e su cui sarà realizzata anche la futura GLA.

PIÙ GRANDE E MODERNA

Il prototipo di Mercedes GLB ripreso in alcune foto spia era pesantemente camuffato e lasciava intravedere davvero pochissimi dettagli estetici. I presenti sul luogo hanno potuto apprezzare le dimensioni maggiorate in lunghezza e larghezza rispetto all’attuale generazione, una scelta che dovrebbe consentire al SUV di offrire una migliore abitabilità.

Sembrano confermate le luci diurne a forma di stella destinate a diventare la firma di Mercedes per i prossimi anni, mentre la zona posteriore dovrebbe presentare una striscia di LED che abbraccia il portellone posteriore e altre porzioni del corpo vettura regalando con ogni probabilità un gradevole impatto scenico in condizioni di buio.



L’abitacolo sarà invece contraddistinto da una decisa impronta tecnologica grazie alla presenza di un ampio schermo digitale nella zona centrale, ma appare certa anche la conferma della configurazione a sette posti che tanto piace alle famiglie, specie a quelle numerose.

MOTORI ELETTRICI E IBRIDI

Secondo le indiscrezioni, la nuova Mercedes GLB sarà lanciata inizialmente in versione elettrica con la possibilità di scegliere tra varianti a motore singolo con trazione posteriore e varianti con doppio motore, in questo caso capaci di offrire la trazione integrale. Tutte le versioni si avvarranno di un’architettura a 800 Volt che promette grande efficienza, con la possibilità di accedere a due diversi tagli del pacco batterie con differenti capacità.

In un secondo tempo dovrebbero arrivare anche le versioni di Mercedes GLB ibride. In questo caso a Stoccarda potrebbero usare una tecnologia mild-hybrid basata su un motore 1.5 di origine Horse, la joint-venture nata dalla collaborazione tra Geely e Renault. Le voci disponibili al momento affermano che la GLB ibrida in versione base e a trazione anteriore erogherà una potenza di 136 cavalli, mentre le varianti a trazione integrale dovrebbero arrivare a quota 190 cavalli.

Il debutto ufficiale della nuova Mercedes GLB elettrica dovrebbe avvenire il prossimo anno, per essere seguito alcuni mesi dopo dal lancio della propulsione ibrida.

[Foto spia: CarScoops]