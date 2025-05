Seat accelera sull’elettrificazione: a Martorell batterie e scocche della Cupra Raval

Martorell si prepara a diventare il fulcro della produzione di veicoli elettrici urbani per il Gruppo Volkswagen. Seat, capofila del cluster Electric Urban Car del Brand Group Core (che include Volkswagen, Škoda, Seat, Cupra e Volkswagen Veicoli Commerciali), ha annunciato due avanzamenti chiave nel percorso verso l’elettrificazione: l’assemblaggio dei primi sistemi di batterie pre-serie e l’avvio della produzione delle parti di carrozzeria dei futuri modelli a zero emissioni, a partire dalla Cupra Raval.

Il nuovo impianto di assemblaggio batterie di Martorell ha infatti sfornato i primi sistemi pre-serie, passo preliminare essenziale in vista della produzione industriale su larga scala prevista per il 2026. La struttura, in fase di completamento, rappresenta uno degli assi portanti della trasformazione industriale dell’azienda catalana. Con una superficie di 64.000 metri quadrati, l’impianto sarà in grado di produrre fino a 300.000 batterie all’anno e fornirà esclusivamente i modelli elettrici urbani del Brand Group Core, in particolare la Cupra Raval e la Volkswagen ID.2all. L’investimento complessivo ammonta a 300 milioni di euro.

L’ELETTRICO PARTE DA MARTORELL

Al momento, la fase di pre-serie combina postazioni automatizzate e operazioni manuali, con l’obiettivo di testare e ottimizzare processi, tecnologie e layout produttivi. Una volta ultimato,Un’infrastruttura logistica avanzata collegherà lo stabilimento batterie alla linea di montaggio: un ponte lungo 600 metri con sistema di trasporto automatizzato garantirà un flusso continuo e sincronizzato con i ritmi produttivi.

Parallelamente, Seat ha avviato anche la produzione pre-serie delle prime componenti di carrozzeria della Cupra Raval utilizzando la nuova pressa PXL, installata a Martorell nel 2024. Si tratta di una tecnologia altamente efficiente, capace di stampare fino a 15 colpi al minuto per una capacità massima di quattro milioni di pezzi all’anno. La pressa consente la lavorazione di parti di grandi dimensioni e rientra nel più ampio piano di ammodernamento dello stabilimento catalano, destinato a diventare uno dei poli più avanzati d’Europa per la mobilità elettrica.

UNA SPAGNA ALLA SPINA

Questi risultati confermano il ruolo strategico di Seat nel progetto Future: Fast Forward, promosso in sinergia con il Gruppo Volkswagen e i partner industriali, con l’obiettivo dichiarato di. Il 2025 sarà un anno di transizione e consolidamento, mentre il 2026 segnerà l’inizio della produzione in serie della nuova gamma urbana a zero emissioni.A inaugurare la nuova era sarà proprio, sviluppata sulla piattaforma MEB con trazione anteriore. Pensata per un pubblico giovane e metropolitano.come modello compatto, accessibile, ma con ambizioni alte, che punta a rendere il passaggio all’elettrico una scelta carica di personalità, senza compromessi in termini di stile e piacere di guida.