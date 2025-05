Mercedes AMG lavora ad un nuovo SUV elettrico da oltre 1.000 CV. Foto spia

Mercedes-AMG sta intensificando i lavori per portare alla luce il concorrente diretto di Lotus Eletre e Porsche Cayenne Electric, mentre si prepara al lancio della versione berlina nelle settimane a venire. Attualmente questo SUV, il primo sviluppato indipendentemente da AMG, senza la collaborazione diretta con Mercedes-Benz, è conosciuto come electric GT SUV e si prepara all’arrivo nelle concessionarie britanniche nel 2027.

Questo veicolo sarà costruito sulla piattaforma AMG.EA, la stessa che verrà utilizzata nel 2026 per la versione di produzione a quattro porte del concept Vision AMG. La piattaforma sarà a 800V e motori elettrici a flussio assiale in configurazioni bi- e tri- motore, con potenze superiori ai 1.000 CV.

I nuovi motori, sviluppati da Yasa, azienda dell’Oxfordshire di proprietà di Mercedes-Benz, possono sprigionare una potenza ciascuno di 480 CV e 800 Nm, tanto che AMG pensa che siano un fattore chiave per distinguere questo SUV dalla concorrenza in termini prettamente prestazionali.

Nonostante si tratti di una vettura che si focalizza principalmente sulle prestazioni stradali, alcune indiscrezioni hanno lasciato intendere la presenza di un sistema a controllo variabile dell’altezza da terra, molto utile per il fuoristrada.

DESIGN E INTERNI

Per quanto riguarda il design, i prototipi del nuovo SUV AMG mostrano un’estetica audace e muscolosa. Il frontale si distingue per una reinterpretazione moderna della celebre griglia Panamericana, affiancata da fari dal disegno distintivo che integrano la grafica della stella a tre punte, simbolo iconico della casa di Stoccarda.

Le linee laterali risultano essere scolpite e dinamiche, con passaruota allargati e spalle posteriori pronunciate che enfatizzano il carattere sportivo del veicolo. A completare il profilo, le maniglie delle portiere a scomparsa, contribuiscono a migliorare l’efficienza aerodinamica.

Internamente l’abitacolo dovrebbe presentare un design esclusivo, con cruscotto e disposizione dei display completamente inediti, il tutto gestito dal nuovo sistema operativo AMG.OS, pensato per offrire un’esperienza digitale all’altezza delle prestazioni del veicolo.

SPECIFICHE E TECNOLOGIA

Ancora non sono stati rivelati i dettagli riguardanti la tecnologia delle batterie, ma alcune informazioni trapelate suggeriscono la presenza di una nuova combinazione chimica in grado di garantire maggiore efficienza ed autonomia rispetto alle attuali NMC. Oltre a questo, si sta lavorando anche alle tecnologie di gestione termica, al fine di supportare velocità di ricarica molto più elevate.

In previsione ci sono anche aggiornamenti software e nuove tecnologie per inverter sviluppate in collaborazione con la divisione High Performance Powertrain di Mercedes a Brixworth.

Il nuovo SUV AMG sarà dotato di sospensioni a doppi bracci oscillanti e multilink con il sistema Active Ride Control, che utilizza pompe idrauliche su ogni ruota per migliorare stabilità, comfort e reattività, eliminando le barre antirollio tradizionali. Il sistema consente anche la regolazione automatica dall’altezza da terra per ottimizzare l’aerodinamica. La produzione avverrà nello stabilimento Mercedes di Sindelfingen, insieme alla berlina.

[Foto spia: Autocar]