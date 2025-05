Dacia Jogger, ancora più versatile con il GPL: oltre 1.000 km con un pieno

Il GPL piace ancora molto, soprattutto in alcuni Paesi come l’Italia, come soluzione alternativa per chi viaggia molto e non intende puntare sul diesel. Numeri alla mano, nel primo quadrimestre del 2025 in Italia, dati UNRAE, ci sono state 52.438 immatricolazioni di auto a GPL pari all’8,9% di market share, non troppo distante dal diesel (9,8%). Dacia è tra le case automobilistiche che ancora investe molto nel GPL tanto da continuare ad offrirlo come opzione all’interno di tutta la sua gamma di vetture. Per esempio, la Dacia Jogger, unico modello della gamma della casa automobilistica ad essere proposto anche con una configurazione a 7 posti, propone la versione TCe 100 GPL ECO-G, cioè una motorizzazione benzina / GPL da 100 CV di potenza, disponibile su tutti i livelli di allestimento.

DACIA JOGGER GPL: LUNGA AUTONOMIA

Sotto al cofano troviamo quindi un 3 cilindri di un litro di cilindrata in grado di arrivare ad erogare esattamente 74 kW (100 CV) con alimentazione a benzina e 67 kW (90 CV) con quella a GPL. La coppia massima arriva, rispettivamente, a 170 e 160 Nm. La velocità massima è di 175 km/h con il motore alimentato a benzina e 172 km/h se alimentato a GPL. Ovviamente con questa motorizzazioni la Dacia Jogger non ama particolarmente gli sprint visto che in ogni caso per passare da 0 a 100 km/h servono in ogni caso oltre 12 secondi. Considerando il consumo WLTP medio nel ciclo misto di 7,6/7,8 l/100 Km si può andare ben oltre la barriera dei 1.000 Km totali con un pieno. Ricordiamo, infatti, che questo modello può contare su di un serbatoio da 50 litri per la benzina e uno per il GPL della medesima capacità.

PREZZO

Dacia Jogger GPL è disponibile con tutti gli allestimenti, anche nella versione a 7 posti dedicata alle famiglie numerose. Quanto costa questo modello in Italia? Si parte da 18.100 euro nella versione a 5 posti nell’allestimento Essential.