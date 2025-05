Cambio ai vertici in casa Citroën: Xavier Chardon nuovo CEO dal 2 giugno

Dal prossimo 2 giugno 2025, Xavier Chardon assumerà ufficialmente la guida di Citroën nel ruolo di Chief Executive Officer, con riporto diretto a Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer della regione Enlarged Europe di Stellantis. Una nomina che segna una nuova fase per il marchio francese, impegnato in un percorso di rinnovamento e adattamento a uno scenario automobilistico in profonda trasformazione.

Chardon raccoglie il testimone da Thierry Koskas, che ha diretto il brand negli ultimi due anni, periodo durante il quale Citroën ha portato avanti un’importante operazione di revisione della gamma, culminata di recente con la presentazione della nuova generazione di C5 Aircross. Un lavoro strategico che ha avuto l’obiettivo di ridefinire l’identità del marchio all’interno del panorama europeo, sempre più segnato dalla transizione elettrica, dall’evoluzione tecnologica e da nuove esigenze di mobilità.

INDOVINA CHI

Classe 1970, francese, Xavier Chardon vanta una lunga esperienza nel settore automobilistico e una carriera profondamente intrecciata con il marchio Citroën, a cui ha dedicato quasi vent’anni. Dopo aver ricoperto ruoli di rilievo anche all’interno di altri brand del gruppo e in mercati internazionali chiave, Chardon torna ora a guidare il costruttore francese in un momento delicato ma anche carico di potenzialità. La sua missione sarà duplice: capitalizzare sui progressi ottenuti negli ultimi mesi e imprimere un’accelerazione alla trasformazione del brand, in linea con le direttrici strategiche del gruppo Stellantis.

“Ringraziamo Thierry Koskas per il lavoro svolto, in particolare per aver completato il rinnovamento della gamma, culminato con il lancio della nuova C5 Aircross,” ha commentato Jean-Philippe Imparato. “Siamo lieti di accogliere Xavier Chardon alla guida di Citroën. Il suo profilo internazionale, l’esperienza maturata nel settore e la conoscenza approfondita del marchio rappresentano una garanzia di continuità e slancio verso nuovi obiettivi. La sua leadership sarà determinante per rafforzare la posizione distintiva di Citroën in un mercato sempre più competitivo e in rapida evoluzione.”

CERCASI CAMBIO DI ROTTA

La nomina di Chardon arriva in un contesto in cui Stellantis ha affidato ai suoi brand europei la responsabilità di interpretare in modo originale e coerente le sfide della sostenibilità, della digitalizzazione e dell’elettrificazione. In questo scenario, Citroën con il suo design non convenzionale e soluzioni orientate al comfort e alla funzionalità, è chiamata a riaffermare il proprio ruolo come player rilevante, in particolare nei segmenti urbani e del trasporto familiare a basso costo, sempre più centrali nella strategia del gruppo.