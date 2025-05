Nuova Toyota RAV4, le ultime foto prima del debutto. Conto alla rovescia per il 21 maggio

Adesso è davvero ufficiale, il 21 maggio sarà presentata la nuova Toyota RAV4. Dopo l’annuncio di qualche giorno fa che qualcosa di nuovo ed importante stava arrivando con tanto di teaser che mostravano l’abitacolo di un SUV che comunque era chiaro fosse la RAV4, da poco è arrivata la comunicazione ufficiale. Tra una manciata di giorni ci sarà la presentazione del nuovo SUV, modello molto importante per la casa automobilistica dato che si tratta di un vero e proprio best seller. Annunciando la data del debutto, Toyota ha condiviso nuovi teaser che questa volta mostrano alcuni dettagli degli esterni della nuova RAV4. In particolare possiamo vedere qualcosa del frontale e della parte posteriore.

COME SARÀ?

Dopo aver visto foto spia e render, siamo finalmente arrivati al momento in cui potremo scoprire tutte le novità che Toyota ha deciso di proporre per la nuova generazione del suo SUV. Il teaser che mostra una porzione del frontale è probabilmente il più interessante perché conferma quanto ipotizzato negli ultimi mesi e cioè che la nuova RAV4 disporrà di fari con una firma luminosa a C. Le forme generali appaiono molto più squadrate e da quello che si può vedere il nuovo SUV sembra apparire molto simile a quell’immagine che era apparsa attraverso i social a fine gennaio solo che allora si pensava che si potesse trattare della nuova Toyota Wildlander, sostanzialmente la versione del SUV per il mercato della Cina. Foto che riportiamo e che mostra il SUV proprio con questa nuova particolare firma luminosa. Tra pochi giorni ne sapremo molto di più.

Nuova Toyota RAV4 dovrebbe poggiare sempre sulla piattaforma TNGA-K ed in Europa dovrebbe essere proposta solamente con motorizzazioni ibride. Oltre al Full Hybrid dovrebbe continuare ad essere proposta pure la motorizzazione ibrida Plug-in che potrebbe ricevere una batteria di maggiore capacità per poter offrire una percorrenza in modalità elettrica superiore ad oggi.

INTERNI

Grazie ai passati teaser degli interni, sappiamo invece già qualcosa di preciso sull’abitacolo. Da quello che si è potuto vedere, nuovo è il volante multifunzione e dietro è presente un pannello per la strumentazione digitale che oltre alle principali informazioni di guida mostrerà anche le indicazioni del navigatore. Centralmente sulla plancia è invece collocato un ampio display del sistema infotainment. Sul tunnel centrale vediamo due portabicchieri, il selettore della trasmissione ed alcuni pulsanti.