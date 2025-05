Suzuki Swift Hybrid protagonista del nuovo Porte Aperte

Suzuki Swift Hybrid è un modello che in Italia piace e stando ai numeri di UNRAE, nei primi 4 mesi del 2025 ne sono state immatricolate 3.700 unità, permettendo alla piccola giapponese di stare tranquillamente nella top 10 del segmento B (berline). Per spingere ulteriormente sulle vendite e far conoscere alle persone la Swift, Suzuki ha organizzato un nuovo Porte Aperte per sabato 24 e domenica 25 maggio. Presso le concessionarie, gli interessati avranno modo effettuare test drive e ricevere informazioni dettagliate sulle caratteristiche della gamma Swift Hybrid, vetture che possono essere guidate anche dai neopatentati. Infatti, con il nuovo Codice della strada (Legge 177 del 25 novembre 2024), i neopatentati per tre anni potranno guidare veicoli con una potenza specifica fino a 75 kW/t. Suzuki Swift rispetta questo limite e quindi può essere condotta anche da chi ha preso la patente da poco.

SUZUKI SWIFT: L’OFFERTA

In occasione del Porte Aperte, i clienti potranno approfittare di una promozione che prevede su tutte le Swift Hybrid un vantaggio cliente di 4.000 euro, in caso di permuta e/o rottamazione. Offerta che è comunque estesa anche gli altri modelli della casa automobilistica giapponese.

Ignis Hybrid , da 18.400 euro con vernice metallizzata inclusa e vantaggio di 3.000 euro

, da 18.400 euro con vernice metallizzata inclusa e vantaggio di 3.000 euro Vitara Hybrid , da 22.900 euro con vantaggio di 4.000 euro

, da 22.900 euro con vantaggio di 4.000 euro S-Cross Hybrid , da 24.490 euro con vantaggio di 4.000 euro

, da 24.490 euro con vantaggio di 4.000 euro Swace Hybrid , da 29.500 euro con vantaggio di 4.500 euro

, da 29.500 euro con vantaggio di 4.500 euro Across Plug-in, da 50.900 euro con vantaggio di 4.500 euro

SUZUKI SWIFT: GAMMA E PREZZI

La quarta generazione della Suzuki Swift che abbiamo già avuto modo di provare, adotta un 3 cilindri benzina di 1,2 litri di cilindrata con tecnologia Mild Hybrid 12 V in grado di erogare una potenza di 60,9 kW / 82,8 CV ed una coppia di 111 Nm. Parlando delle prestazioni, la velocità massima raggiunge i 165 km/h. Suzuki per questo modello dichiara consumi pari a 4,4 l/100 km (WLTP) ed emissioni di 98 g di CO2/km (WLTP). A seconda dell’allestimento, si può avere anche con il cambio automatico. Inoltre, è disponibile pure in una versione con la trazione integrale 4×4 Allgrip. I prezzi? Si parte da 20.900 euro.