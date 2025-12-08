BYD punta in alto: le sue batterie dovranno avere "zero difetti"

Non c’è nulla di davvero perfetto, eppure BYD punta ad avvicinarsi il più possibile alla perfezione quando parliamo delle batterie. Stando infatti a quanto riferisce la stampa cinese, la casa automobilistica avrebbe lanciato l’iniziativa “Zero Defects” cioè “zero difetti“, all’interno delle sue fabbriche dove produce le batterie. Cosa vuole fare BYD? A quanto pare, si punta a standardizzare ulteriormente i processi di produzione e gestione delle batterie, concentrandosi sulla riduzione al minimo dei difetti in tutte le fasi di produzione, fino all’assistenza clienti. Insomma, l’idea è semplice ed è quella di arrivare ad ottimizzare e affinare ulteriormente tutti i processi dietro alla produzione degli accumulatori per ridurre davvero al minimo i problemi. Il tutto si inserisce in un momento in cui BYD sta aumentando la produzione di batterie per soddisfare le esigenze anche di altre case automobilistiche e sta crescendo anche nel settore dell’accumulo. Priorità, quindi, alla massima qualità possibile.

ZERO DIFETTI PER LE BATTERIE

Il programma interno dell’azienda cinese è molto ambizioso visto che si punta addirittura ad arrivare all’azzeramento dei difetti durante l’intero ciclo di vita della batteria. BYD starebbe adeguando le strutture del personale e i flussi di lavoro di produzione per soddisfare i più alti standard di gestione del settore. L’azienda prevede di allineare la gestione dei clienti esterni ai benchmark internazionali entro il 2026, con l’obiettivo finale di raggiungere pratiche di gestione paragonabili a quelle di Toyota. L’iniziativa pone l’accento sull’efficienza operativa, sulla riduzione degli errori e sulla standardizzazione in ambito di produzione, controllo dei processi e servizio clienti. Insomma, si punta a fare un salto di qualità molto importante.

Nei primi 3 trimestri del 2025, la produzione nazionale di batterie per auto elettriche/ibride di BYD ha raggiunto 113,42 GWh, di cui circa 23,65 GWh, pari al 20,85%, sono stati forniti a clienti esterni. Si tratta di un bel salto avanti rispetto agli anni precedenti, quando la fornitura esterna era molto limitata. L’iniziativa zero difetti, come evidenziano gli analisti, deve essere vista anche come un modo per BYD di mantenere la competitività dei suoi prodotti in un momento di forte espansione nel settore delle batterie.