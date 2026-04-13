BYD, spunta un nuovo pickup: le foto spia dell'ibrido per la famiglia

C’è un certo fermento tra gli appassionati di motori in Cina. E il motivo è racchiuso in una serie di scatti “rubati” che stanno facendo il giro del web. Trattasi di un prototipo camuffato di un nuovo pickup BYD che è stato intercettato durante i test su strada, svelando dettagli che raccontano una storia molto diversa da quella dello “Shark” già conosciuto per i mercati internazionali. Le immagini, diffuse inizialmente dal blogger Zhanshen Zhiyin, mostrano un frontale che richiama le linee eleganti della serie Dynasty. Un indizio che suggerisce come questo veicolo non sia nato solo per il fango e il lavoro pesante, ma per integrarsi nella vita quotidiana delle famiglie cinesi.

La strategia “su misura” per il mercato cinese

Non si tratta di una semplice operazione di rebranding. Mentre lo Shark punta tutto su prestazioni muscolose per sfidare i colossi americani all’estero, questa variante “domestica" sembra voler parlare una lingua diversa: quella della concretezza e del portafoglio. Le indiscrezioni suggeriscono una configurazione ibrida plug-in più orientata all’efficienza che alla potenza bruta. E in un mercato dove il pickup sta lentamente uscendo dalla nicchia del “veicolo da cantiere" per diventare un compagno di viaggio e tempo libero, BYD sembra voler offrire una soluzione accessibile. Oltretutto capace di bilanciare i costi di gestione con la versatilità tipica di questi mezzi.

Questa mossa non è isolata, ma si inserisce in un quadro burocratico che si è sbloccato proprio in questi giorni. Il Ministero dell’Industria cinese ha infatti dato il via libera allo stabilimento BYD di Zhengzhou per una nuova categoria produttiva dedicata proprio ai camion ibridi. Due indizi fanno una prova come si suol dire.

Quando la sfida si fa globale: tra dubbi e ambizioni

Il tempismo di questa accelerazione in Cina è emblematica, specialmente se poi si guarda a ciò che accade fuori dai confini cinesi. Il progetto pickup di BYD è nato con lo sguardo rivolto al mondo con il Sud America come prossimo grande obiettivo per il 2026. Ma la sua ascesa non sta passando inosservata. I “mostri sacri" del settore hanno già iniziato a alzare la guardia. Jim Farley, numero uno di Ford, ha recentemente sollevato dubbi sul fatto che questi pickup possano davvero competere, dati alla mano, con l’esperienza decennale degli americani in termini di capacità di traino e resistenza pura.

Eppure, BYD non sembra intenzionata a rispondere a parole. La sua strategia parla attraverso i numeri: pur essendo attualmente al settimo posto globale nel segmento (con quasi 40.000 unità vendute esclusivamente all’estero) il colosso di Shenzhen sa che per scalare la classifica deve vincere prima la partita in casa.

Una sfida all’orizzonte

Il mercato cinese dei pickup è storicamente un terreno di caccia della Great Wall Motor. E l’interesse per uno stile di vita più “outdoor” sta spingendo sempre più consumatori verso veicoli spaziosi e pronti a tutto. Con l’approvazione formale già in tasca, l’ultimo passaggio prima di vedere questo nuovo pickup nelle concessionarie sarà la pubblicazione delle specifiche tecniche nel catalogo ufficiale del MIIT.

In quel momento si saprà davvero se BYD avrà scelto di puntare tutto sulla tecnologia o se, come molti sospettano, presenterà un mezzo pragmatico capace di scuotere il mercato con un rapporto qualità-prezzo imbattibile.