BYD svela la Sealion 05: versioni elettriche o ibride DM-i

BYD scalda i motori in vista del prossimo 20 aprile. Questa la data scelta per il debutto ufficiale della nuova Sealion 05. E le prime immagini svelano un SUV che non vuole passare inosservato, grazie a una livrea arancio-rossastra pensata per un pubblico dinamico e giovane. Le linee pulite nascondono di per sé una tecnologia sofisticata. Con maniglie semi-integrate e l’immancabile “pinna” sul tetto che dovrebbe ospitare il sensore LiDAR, il fulcro dei sistemi di guida assistita di ultima generazione.

Un salotto tecnologico che diventa zona relax

Salendo a bordo, si nota un mix tra minimalismo digitale e pragmatismo. Al centro della plancia domina il grande schermo rotante da 15,6 pollici, affiancato da un display per il conducente che riporta l’essenziale. Tuttavia, BYD ha scelto di non cedere totalmente al “tutto touch", mantenendo tasti fisici sul volante e sulla console per le funzioni più rapide.

Il vero tocco di genio per chi ama i viaggi on-the-road? La possibilità di abbattere completamente i sedili posteriori, trasformando l’abitacolo in un vero e proprio letto matrimoniale. Ideale per godersi la vista dal tetto panoramico durante una sosta notturna.

La sfida tra elettrico puro e ibrido “infinito”

La vera anima della Sealion 05 risiede però nelle sue opzioni motoristiche, pensate per non lasciare indietro nessuno. Chi punta all’elettrico puro potrà contare su potenze fino a 322 CV e sulla nuova generazione delle celebri Blade Battery, progettate per ricariche ultra-rapide. Per chi invece soffre ancora di “ansia da ricarica”, la versione DM-i mette in campo la quinta generazione della tecnologia ibrida di BYD: un sistema così efficiente da garantire, secondo il ciclo CLTC, oltre 300 km di autonomia in modalità esclusivamente elettrica, una distanza che coprirebbe il tragitto casa-lavoro di un’intera settimana per molti automobilisti.

I numeri di un successo annunciato

Il lancio non avviene nel vuoto. Ma si inserisce in una scia di vendite estremamente promettente. La Sealion 05 già lo scorso anno aveva dimostrato di saper conquistare il pubblico cinese, raggiungendo picchi di oltre 12.000 unità consegnate in un solo mese. Con questo restyling (e quattro allestimenti previsti al lancio) BYD punta oltremodo a consolidare il suo primato, offrendo un pacchetto che unisce comfort domestico e prestazioni da stradista pura.