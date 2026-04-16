Jensen Interceptor GTX, primo teaser della GT britannica con motore V8

Lo avevamo anticipato a gennaio: Jensen International Automotive stava lavorando a una nuova gran turismo costruita da zero. Ora il progetto ha un nome ufficiale, Jensen Interceptor GTX, e un periodo di lancio più preciso per il debutto del prototipo. Sarà svelato nel secondo trimestre del 2026, sessant’anni dopo la prima Interceptor.

Cosa sappiamo sulla Jensen Interceptor GTX

La GTX non è un restomod né una replica, ma un progetto completamente nuovo. Jensen la definisce il suo primo progetto clean-sheet, sviluppato interamente dall’interno senza riutilizzare piattaforme esistenti. Il teaser pubblicato mostra una coupé due porte con ampio lunotto in vetro (con un chiaro omaggio all’Interceptor originale), fari a pixel e una luce posteriore a sviluppo orizzontale.

La carrozzeria è in alluminio lavorato a mano su un telaio dello stesso materiale. Sotto al cofano un V8 definito dalla casa “bespoke”, senza alcun componente ibrido o elettrico. L’obiettivo dichiarato è un’esperienza di guida completamente analogica, senza filtri elettronici. Secondo alcune indiscrezioni circolate nella stampa specializzata, potrebbe trattarsi del 6.2 litri LT2 derivato dalla Chevrolet Corvette, ma Jensen non ha confermato nulla al riguardo.

Al progetto è coinvolto come partner chiave Jeff Qvale, figlio di Kjell Qvale (l’imprenditore americano che fu proprietario di Jensen Motors negli anni Settanta). La famiglia Qvale ha una lunga storia nell’importazione e distribuzione di vetture europee e nella produzione di serie limitate.

Prezzi ancora da decidere

Jensen posiziona la GTX in diretta concorrenza con Aston Martin. I prezzi non sono stati comunicati ma, trattandosi di una produzione a bassissimi volumi costruita a mano, la cifra raggiungerà facilmente i sei zeri. La presentazione ufficiale avverrà entro luglio, prima del Goodwood Festival of Speed.

“Sessant’anni dopo il lancio della Jensen Interceptor originale, la GTX fonde artigianato tradizionale e tecnologia moderna per affermare con decisione il proprio carattere contemporaneo”, ha dichiarato David Duerden, Managing Director di Jensen International.