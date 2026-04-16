Motori 1.2 PureTech, kit conversione distribuzione dalla cinghia alla catena

La vicenda del motore 1.2 PureTech di Stellantis torna al centro dell’attenzione. Questa volta non per nuovi problemi (il motore, infatti, non è più ordinabile), ma per una possibile soluzione. Arriva dall’Olanda ed è un kit di conversione che sostituisce il sistema di distribuzione a cinghia con quello a catena.

Le controversie sulla distribuzione del 1.2 PureTech

La cinghia di distribuzione a bagno d’olio adottata dalla prima e seconda generazione del tre cilindri tende infatti a deteriorarsi nel tempo, rilasciando frammenti di gomma che intasano la pompa dell’olio. Il risultato è un calo di pressione che nei casi più gravi provoca danni irreversibili al motore (valvole piegate, grippaggio) con riparazioni da migliaia di euro. Il fenomeno colpisce con maggiore frequenza chi utilizza l’auto prevalentemente su percorsi brevi e urbani, dove il motore non raggiunge la temperatura ottimale.

Un problema così grave da aver costretto Stellantis a gestire campagne di richiamo su centinaia di migliaia di veicoli, rischiare una class action a livello europeo, estendere la garanzia fino a 10 anni o 180.000 km e avviare una procedura di rimborso per i proprietari di auto che avevano dovuto sostenere le per la riparazione. La terza generazione del motore, introdotta nel 2023 con distribuzione a catena, ha risolto il problema, ma milioni di vetture con le versioni precedenti sono ancora in circolazione.

Come funziona il kit ProChain

La società olandese ProChain ha sviluppato un kit di conversione che sostituisce la cinghia con una catena di distribuzione, intervenendo su pulegge, tenditori e carter. Il risultato è una configurazione simile a quella della Gen3 adottata da Stellantis. Esistono due varianti: una per i motori aspirati (EB0, EB2) e una per le versioni turbo, che coprono le principali varianti del propulsore installate su modelli Peugeot, Citroen, Opel e DS.

Il prezzo del kit si aggira tra 830 e 950 euro, a cui va aggiunta la manodopera. Una cifra significativa, ma da confrontare con il costo di una sostituzione periodica della cinghia e soprattutto con il rischio di un guasto al motore che potrebbe anche incidere sul valore del mezzo. La catena, una volta installata, è progettata per durare per tutta la vita utile del veicolo, eliminando alla radice il problema.

Il kit è una soluzione bolt-on che non richiede modifiche al motore. La procedura di installazione, infatti, è sostanzialmente analoga alla sostituzione della cinghia originale e utilizza gli stessi attrezzi per la messa in fase. Per chi fosse interessato va chiarito che ProChain non vende il kit ai privati. Il prodotto è destinato esclusivamente a officine, autoricambi e professionisti del settore. Il prodotto è in pre-ordine sul sito del produttore, con prime consegne previste nella seconda metà del 2026.