BYD, novembre record in Italia grazie alla Dolphin Surf

BYD continua a crescere in Italia e nel mese di novembre 2025 ha ottenuto un risultato record, con 3.524 immatricolazioni e una quota di mercato del 2,8%. Complessivamente, la casa automobilistica è andata a posizionarsi al 15° posto assoluto nel ranking generale. In soli 15 mesi di presenza sul nostro mercato, BYD ha registrato una crescita superiore al 500%, che si riflette anche nel cumulato 2025. Infatti, guardando al periodo gennaio-novembre 2025, BYD ha immatricolato circa 22.000 auto in Italia.

MOLTO BENE LA BYD DOLPHIN SURF

Il risultato record del mese di novembre di BYD in Italia è stato certamente favorito dagli incentivi auto elettriche 2025 che hanno dato una spinta alla vendita delle BEV. Infatti, la BYD Dolphin Surf con 2.187 immatricolazioni è stata l’auto elettrica più venduta nel nostro Paese lo scorso mese. Nel segmento dei veicoli completamente elettrici, BYD ha consolidato il primo posto, con una quota del 17,2%. La performance nel mercato dei veicoli elettrificati (sia modelli elettrici che ibridi) è altrettanto positiva, con una quota mensile del 14,8%. E guardando al futuro, la casa automobilistica si aspetta molto dalla nuova BYD Atto 2 DM-i, un SUV compatto ibrido Plug-in che ha tutte le carte in regola per fare bene nel nostro Paese.

Del resto, ricordiamo che nel nostro Paese, la Plug-in più veduta è un modello BYD e precisamente la Seal U DM-i. Nel cumulato degli 11 mesi, ne sono state immatricolate 12.935 unità, arrivando sostanzialmente a doppiare la Toyota C-HR PHEV con 6.889 vetture immatricolate. Il mese record di BYD in Italia è stato ottenuto anche grazie alla strategia di espansione della rete di vendita, che entro la fine dell’anno vedrà l’apertura di 100 punti vendita sul territorio.

BENE ANCHE IN EUROPA

E per quanto riguarda le vendite in Europa nel mese di novembre 2025, in Spagna sono state immatricolate 2.932 unità, con una quota di mercato del 3,1%, mentre in Germania, 4.030 unità, raggiungendo così una quota di mercato dell’1,6%, consolidando ulteriormente la propria posizione. Nel Regno Unito, il marchio cinese ha registrato 4.604 immatricolazioni, con una quota di mercato del 3,05%.