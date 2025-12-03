Nuova Dacia Jogger, ecco allestimenti e prezzi del restyling

Il restyling della Dacia Jogger era stato svelato ad ottobre e, adesso, il nuovo modello si appresta ad arrivare in Italia dato che la casa automobilistica ha aggiornato listini e configuratore. Adiamo quindi a scoprire tutte le versioni e prezzi in cui è proposta la nuova Jogger. Ricordiamo, prima, le principali novità introdotte con il restyling.

DACIA JOGGER, LE NOVITÀ DEL RESTYLING

Con il facelift, la casa automobilistica ha rivisto soprattutto il frontale della Jogger caratterizzato dalla presenza di una nuova firma luminosa con una T rovesciata a LED. Con il nuovo modello arriva pure una calandra ridisegnata dove troviamo puntini bianchi come pixel su sfondo nero. Salendo a bordo, il tema della T rovesciata lo vediamo anche sulle nuove bocchette dell’aria condizionata. Nuovo è il volante e sulle versioni dotate del cambio automatico ci sarà il nuovo selettore E-Shifter. Per quanto riguarda la tecnologia, c’è la strumentazione digitale da 7 pollici e a seconda della versione scelta è possibile avere anche un sistema infotainment da 10 pollici. Jogger rimane disponibile anche in versione a 7 posti.

MOTORI

Nuova Dacia Jogger rimane disponibile nella versione con motore benzina TCe 110 e cambio manuale a 6 rapporti. Per chi preferisce il GPL c’è la nuova motorizzazione Eco-G 120: motore turbo bi-fuel a 3 cilindri e 1.2 litri da 120 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti. Tra benzina e GPL, l’autonomia complessiva sale a 1.480 km. Al vertice della gamma c’è la nuova versione Hybrid 155 che adotta lo stesso powertrain Full Hybrid della Bigster. Si tratta di un Full Hybrid in grado di offrire una potenza complessiva di 155 CV.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Dacia Jogger è proposta negli allestimenti Essential, Expression, Extreme e Journey. I prezzi partono da 18.800 euro per la versione Essential Eco-G 120. Le versioni top di gamma (con il Full Hybrid) possono arrivare a sfiorare i 28.000 euro. Per la variante a 7 posti il listino attacca da 19.250 euro.