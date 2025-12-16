Nuova Dacia Jogger 2026, aperti gli ordini: tutti gli allestimenti e i prezzi

Dacia ha aperto ufficialmente gli ordini della nuova Jogger 2026 che pochi mesi fa aveva ricevuto un restyling. Una decina di giorni fa avevamo anticipato il prezzi del nuovo modello ma, adesso, la casa automobilistica ha comunicato che è possibile ordinare la nuova Jogger. Per Dacia, si tratta di un modello molto importante. Per esempio, è stato il veicolo del segmento C più venduto a privati in Francia nel 2024. Con il restyling, la casa automobilistica aveva introdotto alcune novità stilistiche, soprattutto al livello del frontale con alcuni ritocchi a paraurti e mascherina, oltre a gruppi ottici con una nuova firma luminosa a T.

Ritocchi pure all’abitacolo dove troviamo la strumentazione digitale da 7 pollici e a seconda della versione scelta è possibile avere anche un sistema infotainment da 10 pollici. Jogger rimane ovviamente disponibile anche in versione a 7 posti. Novità pure sotto al cofano dato che la nuova Dacia Jogger 2026 si può avere con il nuovo Full Hybrid da 155 CV, non solo più potente ma anche più efficiente di quello precedente. C’è anche il GPL.

MOTORI

Ricordiamo brevemente la nuova gamma di motori della Dacia Jogger. Per questo modello rimane disponibile il motore benzina TCe 110 con cambio manuale a 6 rapporti. Per chi preferisce il GPL c’è la nuova motorizzazione Eco-G 120: motore 3 cilindri e 1.2 litri da 120 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti. Tra benzina e GPL, secondo Dacia l’autonomia complessiva arriva a 1.480 km. Al vertice della gamma c’è la nuova versione Hybrid 155 che adotta lo stesso powertrain Full Hybrid che ha debuttato sulla Bigster in grado di erogare una potenza di sistema pari 155 CV.

In città, secondo Dacia, è possibile circolare fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica. L’avviamento del motore avviene sistematicamente in modalità 100% elettrica. La casa automobilistica fa sapere che Jogger Eco-G 120 sarà disponibile nelle concessionarie a partire dal primo trimestre 2026.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Dacia Jogger è proposta negli allestimenti Essential, Expression, Extreme e Journey. I prezzi? Da 18.800 euro o da 19.250 euro nella versione con 7 posti. Di seguito tutto il listino.