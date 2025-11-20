Dacia Jogger 2026, come cambiano gli interni con il restyling

Dacia Jogger si è rinnovata da poco con un restyling che ha dato una rinfrescata al suo look grazie soprattutto ad un frontale che è stato ridisegnato. Per questo modello sono arrivate anche nuove motorizzazioni, e la casa automobilistica ha messo mano anche all’abitacolo (disponibile sempre in versioni a 5 e a 7 posti) che adesso appare più curato e con una migliore dotazione. Vediamo più nel dettaglio quali sono le novità che troveremo a bordo della nuova Dacia Jogger 2026.

DACIA JOGGER 2026: LA PLANCIA

Innanzitutto arriva un nuovo volante multifunzione la cui ergonomia è stata migliorata per renderlo più piacevole da utilizzare. La plancia prevede uno sviluppo orizzontale e notiamo subito la presenza del motivo a T rovesciata, ad esempio sulle bocchette del climatizzatore, che riprende la firma luminosa dei gruppi ottici. La plancia e le porte anteriori sono dotate di nuovi rivestimenti in tessuto blu nell’allestimento Expression e denim blu nella versione Journey. Novità anche per i sedili che sugli allestimenti Essential ed Expression sono rivestiti di un nuovo tessuto color nero. Invece, la versione Extreme riconferma le sellerie in TEP microcloud lavabile, proposte in un mix di verde e nero, proprio come i tappetini di gomma previsti per i posti anteriori e posteriori nonché per il bagagliaio.

Sulle versioni con cambio automatico della Jogger, cioè quelle con motorizzazioni Hybrid 155 ed Eco-G 120, la console centrale ospita il nuovo E-Shifter, un selettore elettronico della marcia più compatto. Solo sulla Eco-G 120 possiamo inoltre trovare le palette dietro al volante per cambiare marcia. Passiamo a parlare della tecnologia, oggi immancabile in tutte le moderne vetture. Nuova Dacia Jogger può essere dotata di un nuovo sistema infotainment con display centrale da 10 pollici e navigazione connessa, oltre ad un pad per la ricarica wireless degli smartphone. Dietro al volante multifunzione a 3 razze è invece presente il quadro strumenti digitale da 7 pollici. La versione entry level, la Essental, fa a meno dell’infotainment. Tuttavia, sarà possibile utilizzare il proprio smartphone per trasformarlo in una sorta di computer di bordo attraverso l’app gratuita Dacia Media Control.

Come tutte le Dacia, anche la nuova Jogger può contare su YouClip, il sistema che consente di fissare in modo pratico e sicuro numerosi accessori in punti chiave dell’abitacolo. Quali? Ad esempio un supporto per tablet, un organizer portaoggetti, un supporto o un caricatore per smartphone, un appendiabiti ed altro ancora.

BAGAGLIAIO

Per la versione a 5 posti, il bagagliaio va da un minimo di 708 litri ad un massimo di 1.819 litri. Per quella a 7 posti, invece, da 160 litri a 1.807 litri