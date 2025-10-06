Dacia Jogger si aggiorna, svelato il restyling: ritocchi al look e nuovi motori

Davvero tante novità per Dacia e dopo il concept, l’aggiornamento della Spring e il restyling della Sandero, la casa automobilistica a svelato l’aggiornamento anche della Jogger. Il nuovo modello introduce alcune novità di design, simili a quelle della Sandero, oltre a nuove motorizzazioni. Entriamo nei dettagli e vediamo come cambia questo modello.

ESTERNI ED INTERNI

Le novità di design le troviamo prevalentemente all’interiore dove vediamo una nuova firma luminosa caratterizzata da una T rovesciata a LED posizionata sopra i nuovi fari. Con il nuovo modello arriva pure una calandra ridisegnata caratterizzata dalla presenza di puntini bianchi come pixel su sfondo nero. Con il facelift Dacia ha ritoccato pure il design del paraurti anteriore. Spostandoci al posteriore, troviamo una nuova grafica per i gruppi ottici. Jogger si è sempre caratterizzata per disporre di alcuni dettagli che richiamo il mondo dell’off-road. Anche con il restyling troviamo protezioni in Starkle che si estendono su passaruota, sottoscocca e coperture dei fendinebbia. L’aggiornamento ha introdotto pure nuovi coprimozzi e inediti cerchi in lega. Debutta la colorazione Sandstone.

Anche l’abitacolo presenta diverse novità. Il tema della T rovesciata dei gruppi ottici lo troviamo anche all’interno e precisamente sulle nuove bocchette dell’aria. Dacia ha rivisto il volante multifunzione per renderlo più ergonomico e sulle versioni dotate del cambio automatico ci sarà il nuovo selettore E-Shifter. Per la sola versione GPL anche i paddle dietro al volante. Non mancano nemmeno novità di elettronica. Nuova Dacia Jogger restyling può contare su di una strumentazione digitale da 7 pollici con una nuova grafica. Centralmente sulla plancia, invece, c’è il display dell’infotainment da 10 pollici. Su alcune versioni troveremo anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Inoltre, non manca nemmeno il supporto al sistema YouClip che consente di fissare facilmente numerosi accessori in punti chiave dell’abitacolo. Con i restyling debuttano anche nuovi equipaggiamenti come fari automatici, multiview camera e retrovisori ripiegabili elettricamente. Questi tre equipaggiamenti sono riuniti nel Driving Pack.

MOTORI

Con il restyling Dacia ha introdotto anche novità di motore per la nuova Jogger. Arriva la nuova versione Hybrid 155 che adotta lo stesso powertrain Full Hybrid della Bigster. Dunque, un motore benzina a 4 cilindri, 1.8 libri da 109 CV, due motori elettrici (un motore da 50 cv e uno starter/generatore ad alta tensione), una batteria da 1,4 kWh e un cambio automatico elettrificato. Quest’ultimo presenta quattro rapporti dedicati al motore termico e altri due a quello elettrico. Potenza di sistema pari a 155 CV. Secondo Dacia, in città è possibile circolare fino all’80% del tempo in modalità completamente elettrica.

Debutta anche la nuova Jogger Eco-G 120: motore turbo bi-fuel a 3 cilindri e 1.2 litri più potente (120 CV rispetto ai 100 CV precedenti) abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti. Grazie ad un serbatoio per il GPL da 48,8 litri invece di 40 litri (attuale Jogger9, l’autonomia complessiva sale a 1.480 km. Jogger rimane disponibile anche con motore benzina TCe 110 con cambio manuale a 6 rapporti.

PREZZI

Il listino ufficiale del nuovo modello non è ancora stato reso disponibile ma l’attesa non dovrebbe essere particolarmente lunga. In ogni caso, ricordiamo che l’attuale Jogger parte da 18.100 euro.