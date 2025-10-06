Nuova FIAT 500 Hybrid, la 3+1 della city car ibrida si fa vedere su strada

La nuova FIAT 500 Hybrid ha fatto il suo debutto ufficiale con la versione “Torino” che può già essere ordinata. Come sappiamo, però, la nuova city car sarà proposta in diversi altri allestimenti e anche in alcune varianti carrozzeria. Oltre alla berlina e alla Cabrio, il nuovo modello sarà commercializzato anche nella particolare versione 3+1 come la 500 elettrica. Non stupisce dato che la nuova FIAT 500 ibrida nasce dalla piattaforma del modello a batteria. Proprio la nuova FIAT 500 Hybrid 3+1 è stata adesso intercettata su strada. Le nuove foto spia che arrivano dal solito Walter Vayr (Gabetz Spy Unit) permettono quindi di dare uno sguardo a tale nuova variante.

C’É UNA PORTA IN PIÙ

Il modello 3+1 della 500, prima solo elettrica e adesso anche ibrida, si caratterizza per una scelta molto particolare e cioè quella di aggiungere una piccola portiera posteriore sul lato destro della vettura che si apre controvento. Il montante centrale destro è stato inoltre eliminato. Questa scelta permette di agevolare l’accesso ai sedili posteriori. Inoltre, rende più pratica l’eventuale installazione di seggiolini per i bambini. La nuova FIAT 500 Hybrid sarà quindi proposta pure in questa versione, proprio come il modello elettrico.

MOTORE MILD HYBRID

Nulla cambia ovviamente sotto al cofano della nuova 500 ibrida. Tutte le versioni adotteranno infatti il Mild Hybrid 3 cilindri di 1 litro di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 65 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 marce. Il modello 3+1 potrebbe risultare un po’ più pesante della versione berlina. In ogni caso, ricordiamo che la FIAT 500 Hybrid Torino offre una velocità massima di 155 km/h, ed accelera da 0 a 100 km/h in 16,2 secondi. Quando scopriremo tutti i dettagli e prezzi delle diverse variati della city car di casa FIAT? Se le cose non cambiano, l’appuntamento sarebbe fissato per il mese di novembre.

Ricordiamo che il successo della nuova FIAT 500 Hybrid sarà fondamentale per salvare lo stabilimento di Mirafiori che oggi funziona a regime ridotto, con tutti i problemi del caso per i lavoratori, a causa della bassa richiesta della 500 elettrica.