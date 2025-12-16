Suzuki Hayabusa 2026: stessa anima ma più raffinata

Non un debutto qualsiasi quello annunciato da Suzuki. Assolutamente no. Perché con la nuova Hayabusa MY2026, la Casa di Hamamatsu aggiorna uno dei modelli più riconoscibili e simbolici della propria storia, intervenendo con attenzione chirurgica su tecnica, stile ed esperienza di guida.

Una storia che nasce nel 1999. In quell’anno Suzuki presenta una moto progettata con un obiettivo esplicito. Diventare la motocicletta di serie più veloce del mondo. Il nome scelto non è casuale. Hayabusa è il falco pellegrino, il rapace più veloce in natura, simbolo di accelerazione fulminea e controllo assoluto. Le stesse qualità che la moto avrebbe portato su strada.

E fin dall’esordio, la Hayabusa colpisce. Le sue forme, studiate in galleria del vento, le permettono di vantare uno dei migliori coefficienti di resistenza aerodinamica mai misurati su una moto di serie, con valori di penetrazione e deportanza capaci di garantire stabilità anche alle velocità più elevate. Non era solo questione di andare forte. Era questione di come farlo.

Tre generazioni, un’evoluzione costante

La Hayabusa ha attraversato tre generazioni che hanno segnato passaggi chiave. Il 2008 è stato l’anno della seconda generazione, caratterizzata da una cilindrata maggiorata e da un deciso salto in avanti sul piano tecnico ed elettronico. Una moto più potente, più sofisticata, ma sempre fedele alla propria natura.

Il vero cambio di paradigma arriva però nel 2021, con la terza generazione. Qui la Hayabusa entra definitivamente nell’era moderna, grazie a un pacchetto elettronico di ultima generazione e a un lavoro profondo di affinamento che coinvolge motore, ciclistica e aerodinamica. È la base su cui si innesta oggi la MY2026.

MY2026: evolvere senza perdere identità

Con il Model Year 2026, Suzuki porta avanti questa linea di continuità intelligente. La nuova Hayabusa introduce aggiornamenti mirati, pensati per migliorare l’esperienza di guida senza snaturare il progetto originale. Le nuove livree Nero Memphis, Grigio Pittsburgh e Blu Rodi aggiornano l’impatto visivo, mentre sul piano tecnico debutta la batteria ELIIY Power agli ioni di litio (già utilizzata sulle nuove GSX-8T e la GSX-8TT), più leggera ed efficiente, con benefici concreti in termini di avviamento e gestione elettrica.

Cambia anche il comportamento della moto nelle situazioni più delicate. Il Launch Control System viene aggiornato con nuove impostazioni, studiate per rendere le partenze più efficaci e sicure. Il Power Mode Selector riceve un affinamento che migliora la risposta della coppia ai bassi regimi, rendendo la moto più fluida e sfruttabile anche nella guida quotidiana. Nei lunghi viaggi, invece, il comfort cresce grazie allo Smart Cruise Control, che ora resta attivo anche durante i cambi di marcia.

La Special Edition: sportività che si fa dettaglio

Accanto alla versione standard, la Hayabusa MY2026 viene proposta anche in una Special Edition che punta forte sull’esclusività. La carrozzeria e i cerchi blu, arricchiti da finiture e accenti bianchi, ne definiscono immediatamente il carattere. A completare il quadro ci sono l’emblema Suzuki tridimensionale e lo stemma speciale resinato sul serbatoio, oltre al terminale di scarico e al paracalore con finitura anodizzata, elementi che aggiungono un tocco premium e sportivo senza risultare eccessivi.

Elettronica MY2026: tutto sotto controllo

Il cuore tecnologico della Hayabusa MY2026 è un’elettronica avanzata, gestita grazie ai dati forniti dalla piattaforma inerziale a sei assi. Il Suzuki Drive Mode Selector Alpha consente al pilota di scegliere tra tre modalità di guida predefinite e tre personalizzabili, ognuna delle quali interviene automaticamente su trazione, gestione della potenza, cambio elettronico bidirezionale, controllo dell’impennata e freno motore, tutti regolabili su più livelli o completamente escludibili.

A questo si aggiunge una dotazione completa che comprende l’Active Speed Limiter, pensato per impostare una velocità massima ed evitare distrazioni, il Cruise Control aggiornato per il MY2026 e attivo anche durante i cambi di marcia, il Launch Control a tre livelli con settaggi ottimizzati, l’Emergency Stop Signal, il Motion Track Brake System per la frenata in piega, il Slope Dependent Control System e l’Hill Hold Control System, utili rispettivamente nella gestione delle discese e nelle partenze in salita.

Motore: la forza della coppia

La Hayabusa MY2026 nel suo DNA resta fedele al suo quattro cilindri in linea da 1.340 cc, raffreddato a liquido. La potenza massima raggiunge i 140 kW, equivalenti a 190 cavalli, a 9.700 giri. Ma il dato che racconta meglio il carattere della moto è la coppia. Parliamo di 150 Nm a 7.000 giri. Una spinta vigorosa che rende la Hayabusa efficace e appagante non solo nelle accelerazioni pure, ma anche nella guida veloce e continua.

Ciclistica: equilibrio prima di tutto

Passando alla ciclistica, Suzuki si affida a un telaio a doppia trave in alluminio. Inoltre il forcellone è realizzato con una combinazione di elementi estrusi e fusioni. Una soluzione questa che permette di trovare il giusto equilibrio tra rigidità e flessibilità. Per migliorare l’assorbimento delle asperità sono invece state ottimizzate le sospensioni KYB. Forcella a steli rovesciati da 43 mm e ammortizzatore posteriore completamente regolabili, aumentano quindi la stabilità complessiva.

L’impianto frenante utilizza pinze anteriori Brembo Stylema a quattro pistoncini abbinate a dischi da 320 mm, garantendo una frenata potente ma sempre modulabile. Il tutto supportato dal sistema Combined Brake System. La distribuzione dei pesi, perfettamente bilanciata al 50:50 tra anteriore e posteriore, contribuisce a un controllo elevato anche nella guida in curva.

Poi c’è l’aerodinamica che resta uno degli elementi chiave del progetto Hayabusa. La MY2026 nasce da lunghi test in galleria del vento. E la Hayabusa conferma uno dei migliori coefficienti di resistenza aerodinamica mai registrati su una moto di serie. Stabilità alle alte velocità e una protezione del pilota efficace anche quando l’ago del tachimetro si avvicina ai 300 km/h.

La Hayabusa Model Year 2026 sarà disponibile presso la rete dei concessionari Suzuki nelle colorazioni Blu Rodi, Grigio Pittsburgh e Nero Memphis al prezzo di listino di 19.990 euro franco concessionario. Per la Special Edition Blu Montreal, il prezzo di listino è fissato a 20.490 euro franco concessionario.