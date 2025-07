Svelate le nuove Suzuki GSX-8T e GSX-8TT, ispirate alle leggendarie T500 Titan e GS1000

In attesa del debutto commerciale previsto per settembre, Suzuki ha presentato in anteprima mondiale due nuovi modelli, la GSX-8T e la GSX-8TT. Si tratta di un interessante ritorno alle origini stilistiche del marchio, ovviamente in una chiave moderna. Entrambe le motociclette sono ispirate alla storica T500 Titan del 1967 che è anche il primo modello Suzuki a essere stato importato in Italia, e alla GS1000 in configurazione racing degli anni Ottanta.

Estetica e design

Sia la Suzuki GSX-8T che GSX-8TT sono state progettate nele hanno uno stile neo-rétro con un’identità fortemente riconoscibile. La GSX-8T è una naked dal profilo pulito e classico, mentre la GSX-8TT aggiunge un tocco sportivo con cupolino anteriore in stile “bikini” e un puntale inferiore che richiama le moto da competizione del passato.

Lo stile delle due nuove Suzuki è all’insegna della sintesi tra memoria storica e design contemporaneo con il fascino delle linee vintage che sposano le prestazioni moderne. La sigla “T” rende omaggio alla Titan, mentre la doppia “T” della versione più sportiva richiama il concetto di “Timeless”, ovvero a un’estetica senza tempo. La GSX-8TT si distingue per il suo look ispirato alle Suzuki del campionato AMA, con dettagli come le impunture rosse della sella e le grafiche accese.

Caratteristiche tecniche e dotazioni

Le due moto condividono la stessa piattaforma tecnica con ilcon. Il propulsore eroga 83 CV a 8.500 giri e una coppia massima di 78 Nm a 6.800 giri, garantendo prestazioni brillanti unite a un consumo contenuto, pari a 4,2 l/100 km (secondo il ciclo WMTC).

Il motore lavora in sinergia con il pacchetto elettronico Suzuki Intelligent Ride System, che include tre modalità di guida, traction control regolabile e disattivabile, acceleratore ride-by-wire e quickshifter bidirezionale. La guida, che beneficia del sistema Suzuki Cross Balancer, con doppi controalberi posizionati a 90° rispetto all’albero motore, è fluida e priva di vibrazioni.



Prezzi e disponibilità

Il telaio a traliccio in acciaio è abbinato a, con forcella a steli rovesciati da 43 mm e monoammortizzatore regolabile nel precarico. Il forcellone in alluminio contribuisce a contenere il peso e migliorare la dinamica. Lemontano pneumaticinelle misure 120/70 all’anteriore e 180/55 al posteriore. L’impianto frenante, Nissin, offre due dischi anteriori da 310 mm con pinze a quattro pistoncini ad attacco radiale e un disco posteriore da 240 mm.La grande cura dei dettagli emerge anche dalla posizione della sella che è stata progettata per offrire comfort e controllo, con altezze di seduta contenute. Per la GSX-8T sono di 815 mm, mentre per la GSX-8TT di 810 mm. Ladella versione naked aggiunge un tocco rétro con una lavorazione accurata, mentre sulla TT spiccano le impunture rosse a contrasto. Tra i dettagli esclusivi ci sono gli(una novità per Suzuki), che migliorano la visibilità senza interferire con il corpo del pilota, e una nuova batteria agli ioni di litio Hy Eliiy Power, più leggera e duratura. Completano la dotazione unae una porta USB Type-C per la ricarica dei dispositivi elettronici. Il serbatoio da 16,5 litri, con forme arrotondate che richiamano il modello storico, garantisce una presa salda e una buona autonomia per le lunghe percorrenze.

La Suzuki GSX-8T ha un prezzo di partenza di 10.910€ con la moto che è disponibile in tre colorazioni: Verde Lisbona, Oro Lima e Nero Parigi. La GSX-8TT, invece, di listino è in vendita a 11.560€ ed è disponibile nelle colorazioni Nero Dubai con dettagli rossi e gialli e Verde Rio con accenti dorati e arancioni. Entrambe sono proposte anche in versione depotenziata da 35 kW, omologate per essere guidate con la patente A2.