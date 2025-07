Inizia la vendita della Kia EV9 GT in Italia: si parte da 90.500€

La nuova Kia EV9 GT debutta sul mercato italiano e segna un’importante evoluzione nel panorama dei SUV elettrici ad alte prestazioni. Lanciata a luglio 2025, la versione GT rappresenta il modello più potente mai prodotto dal marchio coreano. La EV9 GT, che è in vendita da inizio luglio a partire da 90.500€, rientra nel piano di crescita della casa automobilistica che punta ad ampliare la propria gamma con 11 veicoli elettrici (entro il 2026), 15 modelli (entro il 2027) e una gamma completamente a zero emissioni in Europa entro il 2035.

Design e interni

Il design specifico GT conferisce al modello un’. Esternamente si notano i cerchi in lega da 21”, la griglia digitale con animazioni luminose e le pinze freno anteriori in verde neon con la firma GT. L’abitacolo si caratterizza pere pelle sintetica, cuciture in contrasto e logo GT a rilievo. Gli interni, esclusivi per questa versione, combinano finiture in suede grigio scuro e nero con dettagli cromatici ispirati al verde neon.

L’abitacolo della EV9 GT offre una dotazione tecnologica all’avanguardia con tre display panoramici e un sistema di illuminazione personalizzabile tramite aggiornamenti OTA. Inoltre grazie all’app Kia Connect è possibile scaricare nuove funzioni, aggiornare il software di bordo e gestire da remoto componenti come il climatizzatore e il preriscaldamento della batteria. Il sistema supporta Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, eliminando la necessità di cavi e rendendo la connettività ancora più intuitiva. Nonostante l’impostazione sportiva, EV9 GT mantiene una spiccata vocazione familiare. L’abitacolo può ospitare fino a sette passeggeri in configurazione tre file e il veicolo è in grado di trainare carichi fino a 2.500 chilogrammi.

Caratteristiche e prestazioni

La Kia EV9 GT è equipaggiata con, da 160 kW sull’asse anteriore e 270 kW su quello posteriore, per una potenza complessiva di circa 508 cavalli. Prestazioni in grado di spingere la vettura. Un risultato che colloca la EV9 GT tra i SUV elettrici più veloci della categoria, pur mantenendo un’autonomia superiore ai 500 chilometri.

La piattaforma E-GMP a 800 volt permette una ricarica rapida estremamente efficiente. In soli 24 minuti è possibile passare dal 10 all’80% della capacità della batteria da 99,8 kWh. Questo sistema, abbinato all’infrastruttura Kia Charge che offre accesso a oltre 800.000 punti di ricarica in Europa, consente alla EV9 GT di affrontare lunghi viaggi con tempi di ricarica ridotti e una gestione energetica ottimizzata. L’architettura tecnica è completata dal sistema Vehicle-to-Load, che permette di alimentare dispositivi esterni (anche le abitazioni, nei Paesi dove è disponibile questa tecnologia) utilizzando l’energia della batteria del veicolo.

Dal punto di vista dinamico, la vettura offre una guida particolarmente raffinata grazie alle sospensioni elettroniche ECS, che lavorano in combinazione con il sistema Road Preview. Quest’ultimo sfrutta sensori e una telecamera frontale per analizzare la superficie stradale in tempo reale, adattando l’assetto per massimizzare comfort e stabilità. Il differenziale elettronico autobloccante e-LSD contribuisce a migliorare la trazione in curva, distribuendo la coppia in modo dinamico tra le ruote. La modalità Snow, pensata per i fondi a bassa aderenza, garantisce sicurezza anche in condizioni climatiche difficili.



Prezzi e disponibilità

La modalità di guida GT è attivabile tramite un pulsante dedicato sul volante. Il conducente può anche scegliere tra le modalità Normal, Eco, Sport, My Drive e Terrain, ciascuna con regolazioni specifiche di ammortizzatori, sterzo e risposta dell’acceleratore. Il, già adottato sulla IONIQ 5 N, simula le cambiate di un cambio automatico a doppia frizione per restituire al guidatore una sensazione di guida più sportiva e reattiva. L’effetto sonoro viene ulteriormente amplificato dal sistema Active Sound Design, che riproduce all’interno dell’abitacolo ilper rendere più coinvolgente l’esperienza di guida.

Come anticipato, la Kia EV9 GT è in vendita in Italia da inizio luglio a partire da 90.500€. Accanto alla versione GT, sarà disponibile anche il Model Year 2026 in allestimento GT-Line, con prezzi a partire da 83.500 euro.