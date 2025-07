Ferrari al Goodwood Festival of Speed con tante novità

Gli appassionati di auto e in modo particolare quelli del Cavallino Rampante possono iniziare a fare il conto alla rovescia con l’inizio del Goodwood Festival of Speed. L’edizione di quest’anno, infatti, si preannuncia come un appuntamento imperdibile anche per la presentazione di ben quattro nuove Ferrari. Si tratta della F80, della 12Cilindri, dell’Amalfi e della 296 Speciale, modelli che esprimono, ciascuno a suo modo, sia il futuro che la tradizione della casa di Maranello.

Ferrari F80

Ferrari 12Cilindri

Tra le protagoniste più attese c’è senza dubbio la Ferrari F80 , definita la, erede diretta di modelli leggendari come LaFerrari, Enzo, F50, F40 e 288 GTO. La F80 si distingue per un design fortemente innovativo e per una meccanica ispirata al mondo delle corse. Il motore ibrido da 1.200 CV combina un V6 da tre litri, derivato dalla 499P vincitrice a Le Mans, con un sistema elettrico ad alte prestazioni. Costruita su un telaio in fibra di carbonio, lasegna un punto di svolta nella filosofia Ferrari.

Ferrari Amalfi

Il secondo modello che sarà presentato è la Ferrari 12Cilindri . Si tratta di uncon motore anteriore. Con linee che evocano la storica 365 GTB/4 Daytona, la nuova coupé punta a essere la più potente, veloce, comoda e tecnologica V12 della storia di Maranello. Il suoe la cura per i dettagli rendono la 12Cilindri un omaggio raffinato alla storia del marchio, con uno stile meno estroverso ma profondamente carismatico.

Ferrari 296 Speciale

All’interno dello stand Ferrari sarà invece possibile scoprire due anteprime statiche di grande rilievo. La prima è la nuova Ferrari Amalfi , evoluzione della Roma, che mantiene lo schema con motore V8 biturbo anteriore ma introduce aggiornamenti significativi. Lae l’abitacolo viene completamente ripensato, con une un nuovo layout più orientato al comfort. Senza stravolgere il progetto originale, l’Amalfi promette di essere una delle sportive più accessibili e vivibili della gamma.

Il Goodwood Festival of Speed 2025

A condividere lo spazio espositivo con l’Amalfi sarà la Ferrari 296 Speciale , una versione estrema della 296 GTB pensata per chi cerca il massimo in termini di prestazioni su pista. Ile la trasmissione è stata rivista per offrire cambi marcia più rapidi e una risposta più immediata. Il peso complessivo è stato ridotto, mentre l’aerodinamica è stata profondamente rivista, con un nuovo diffusore posteriore che consente di. Il risultato è una berlinetta compatta più affilata, più reattiva e visivamente ancora più estrema.

Oltre alle quattro novità assolute, lo stand ufficiale Ferrari ospiterà anche esemplari iconici come la F50 e una versione “Tailor Made” della Purosangue. Inoltre, l’intera area del Festival sarà animata da un’esposizione diffusa di vetture storiche da corsa e stradali che celebrano gli ottant’anni del marchio. Saranno presenti vetture di Formula 1 che hanno fatto la storia, dalla 500 F2 di Ascari alla 156 ‘Sharknose’ del 1961, fino alla 312T di Niki Lauda e alle monoposto che hanno segnato l’epopea Schumacher, tra cui la F399 e la F2002.

Il Festival di Goodwood, in programma da giovedì 10 luglio a domenica 13 luglio, sarà anche la manifestazione nella quale verranno presentate la Honda Super EV Concept, la nuova MG rivale della Tesla Model Y, l’Alpine A290 Rallye e la Hyundai IONIQ 6 N, a conferma del fatto che si tratta non solo di una competizione di autovetture storiche, ma un vero e proprio evento internazionale in cui convivono passato, presente e futuro del settore automotive.