MG anticipa la rivale della Tesla Model Y: debutto a Goodwood 2025

“L’inizio del nostro prossimo capitolo. 10.07.25” Con queste parole MG Motor ha accompagnato un post su Instagram nel quale si vede il retro di quello che sembra il prossimo SUV elettrico del colosso automobilistico del Gruppo SAIC. Nel post anche il logo del Goodwood Festival of Speed in programma proprio dal 10 al 13 luglio 2025.

Una IM6 a marchio MG?

Il nuovo SUV elettrico di MG, destinato a competere direttamente con la Tesla Model Y, potrebbe essere una versione dell’IM6, crossover premium del marchio cinese IM, proposto con il logo MG come già avvenuto in Australia. Ricordiamo, infatti, che i modelli IM (frutto della partnership tra SAIC, Alibaba e Zhangjiang Hi-Tech), sono già stati introdotti nel mercato australiano con il marchio MG. Ora questa strategia potrebbe essere riproposta anche per il Regno Unito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MG Motor Europe (@mgmotoreurope)

Una scelta in linea con l’evoluzione del brand che si sta riposizionando e orientando verso modelli più tecnologici e di livello premium, come dimostrano i recenti lanci della sportiva elettrica Cyberster, del concept Cyber X e del SUV S5 EV, quest’ultimo destinato a sostituire la ZS EV in chiave più moderna e raffinata.

Considerando che al momento l’unico riferimento è l’IM6, ricordiamo che si tratta di un crossover che in Cina è disponibile in diverse versioni alcune delle quali in grado di raggiungere potenze fino a 767 CV, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. A bordo, il sistema elettrico a 800V consente una ricarica ultrarapida fino a 396 kW, permettendo di passare dal 30 all’80% della batteria in poco più di 15 minuti.

Le (tante) novità del Goodwood Festival of Speed 2025

Il Goodwood Festival of Speed 2025 si preannuncia ricco di novità, con numerosi debutti attesi tra i modelli più innovativi del panorama automobilistico. Tra le anteprime più attese ci sarà il prototipo del nuovo Honda 0 SUV, al suo debutto europeo con un sistema operativo avanzato pensato per la guida autonoma. Al suo fianco, Honda porterà anche la Civic Type R Ultimate Edition, versione speciale in tiratura limitata, e la Prelude e:HEV, ibrida sportiva che segna il ritorno di un nome storico. Sempre in casa Honda si attende l’arrivo della Super EV Concept, una (quasi) kei car elettrica che dovrebbe raccogliere l’eredità della Honda e.

Durante il Goodwood Festival of Speed 2025 ci sarà spazio anche per la nuova Hyundai Ioniq 6 N, versione sportiva del fastback coreano, e per le hypercar con il debutto della Praga Bohema e il lancio ufficiale della Lanzante 95-59, tributo alla McLaren F1 GTR vincitrice a Le Mans.