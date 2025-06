CATL scommette sui robotaxi: joint venture da 3 miliardi con Hello e Ant Group

Una delle realtà più potenti nel mondo delle batterie per auto elettriche, la cinese CATL, ha deciso di spingersi oltre il proprio core business, entrando ufficialmente nel futuristico mondo dei robotaxi. Lo fa in grande stile, insieme a due giganti Hello e Ant Group, dando vita a una nuova joint venture chiamata Shanghai Zaofu Intelligent Technology Co. L’obiettivo? Sviluppare, rendere sicura e portare sul mercato la tecnologia di guida autonoma di Livello 4 (L4), ovvero veicoli in grado di guidare da soli in quasi tutte le condizioni, senza bisogno dell’intervento umano.

Un accordo strategico a tre firme

Il progetto non è nato all’improvviso. Già nell’aprile del 2025, le tre aziende avevano siglato un accordo a Hangzhou, gettando le basi per una collaborazione solida e ben strutturata. Da quel momento, il percorso è stato chiaro. Unire competenze, tecnologie e risorse per inseguire un traguardo ambizioso, ma sempre più vicino alla realtà. L’obiettivo comune? Portare su strada veicoli capaci di muoversi da soli, senza bisogno di un conducente. Non si tratta solo di una sfida tecnica, ma di una trasformazione profonda del modo in cui ci sposteremo nei prossimi anni. E le premesse, a giudicare dai protagonisti in campo, non mancano.

Tre colossi, tre anime complementari

La forza di questa nuova avventura risiede proprio nella varietà e nella complementarietà dei suoi protagonisti., nata comee poi evoluta in una piattaforma completa di mobilità, porta in dote anni di esperienza nel settore della micromobilità e una recente espansione nei mercati internazionali. Già attiva con biciclette,, car sharing e servizi come, Hello ha anche investito molto inapplicata alla mobilità. Ilè già formato da specialisti di alto profilo in settori come i grandi modelli AI e la guida autonoma, creando una vera task force tecnologica.

Ant Group, il colosso finanziario nato da Alipay, è oggi un motore d’innovazione nel campo dell’AI avanzata. Le sue competenze spaziano dai modelli di apprendimento automatico alla sicurezza e privacy digitale, aspetti fondamentali quando si parla di veicoli autonomi e gestione dei dati. Il suo contributo sarà cruciale per lo sviluppo tecnologico e la protezione dei sistemi, con CATL, che già leader nella produzione di batterie per veicoli elettrici, metterà sul tavolo tutta la propria potenza ingegneristica.

Una nuova era per la mobilità cinese (e non solo)

Con questo ambizioso progetto, CATL e i suoi partner non si limitano a entrare in un nuovo settore. Stanno, dove la sostenibilità elettrica si sposa con l’intelligenza artificiale. Una sfida che potrebbe non fermarsi ai confini della Cina. La tecnologia sviluppata dapotrebbe presto interessare anche mercati internazionali, contribuendo a plasmare il futuro della mobilità globale. Se il robotaxi diventerà davvero parte della nostra quotidianità, questapotrebbe essere ricordata come uno dei punti di svolta. E stavolta, il volante lo tiene l’intelligenza artificiale.