Electra, ricarica ultrafast a prezzi stracciati in estate. Costa (quasi) come ricaricare a casa

Le auto elettriche hanno il grande vantaggio di poter essere ricaricate a casa. Certo, nella maggior parte dei casi si tratta di ricariche molto lente ma i prezzi sono decisamente inferiori a quelli delle comuni colonnine pubbliche. Se poi parliamo delle stazioni di ricarica ultrafast, la differenza è ancora più marcata. Tuttavia, i punti di ricarica ultrafast permettono di ridurre al minimo i tempi di fermo dell’auto elettrica e sono fondamentali durante i lunghi viaggi. I costi a kWh, in assenza di promozioni dedicate, sono però piuttosto alti. Adesso c’è una novità interessante perché in vista del periodo estivo, Electra ha voluto offrire una promozione che rende la ricarica presso le sue stazioni utrafast conveniente quasi come ricaricare a casa, con in più il vantaggio che i pieni di energia si potranno effettuare in poco tempo.

QUANTO COSTA RICARICARE?

Oggi Electra può contare in Italia su 32 stazioni di ricarica che si trovano per lo più in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. L’obiettivo è quello di arrivare a quota 70 stazioni entro la fine dell’anno. Utilizzando l’app, ricaricare costa 0,74 euro a kWh. Con il periodo estivo, inizieranno presto le vacanze e quindi molti italiani si metteranno in auto per raggiungere le mete delle loro ferie. L’offerta di Electra punta a favorire i viaggi in auto elettrica proponendo un costo di ricarica molto basso. Infatti, a luglio e ad agosto, ricaricare presso le stazioni ultrafast di Electra costerà solo 0,39 euro a kWh. Il costo, dunque, si avvicina molto a quello di casa dove, però, si ricarica a bassa potenza.

Ma non è tutto perché l’azienda fa spere che se il tasso di utilizzo delle colonnine salirà e contestualmente i costi dell’energia dovessero iniziare a scendere, si potrà avviare un percorso che porterà ad una riduzione strutturale del prezzo della ricarica