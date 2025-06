Una fuga di notizie rivela versioni, specifiche e optional delle nuove BMW i3 e iM3

Il 2027 dovrebbe essere l’anno della nuova generazione della BMW Serie 3. Oltre alle motorizzazioni a combustione interna e quella ibrida plug-in, ci sarà anche un modello elettrico chiamato i3. In realtà più che un modello della stessa serie è un’auto completamente distinta, in quanto utilizzerà la piattaforma Neue Klasse dedicata specificatamente ai veicoli elettrici (mentre le altre due utilizzeranno una versione aggiornata della piattaforma CLAR).

Quando inizierà la produzione

Da una fuga di notizie sono emersi i piani di produzione, le versioni e gli optional previsti per le nuove BMW i3 e iM3. Secondo queste informazioni, la BMW i3 entrerà in produzione a luglio 2026 e la iM3 a marzo 2027. Inizialmente la produzione sarà gestita esclusivamente presso lo stabilimento principale BMW di Monaco di Baviera, mentre la produzione della i3 dovrebbe poi essere trasferita dopo un anno allo stabilimento di San Luis Potosí in Messico. La produzione, secondo quanto riferito, proseguirà fino alla fine del 2034 in entrambi gli stabilimenti.

Allestimenti, specifiche e optional

La gamma della futura BMW i3 prevederà(20, 40, 50 e M60), con la trazione integrale disponibile a partire dalla versione 40. Tra gli optional disponibili ci saranno la griglia frontale retroilluminata “Iconic Glow",e i, finora riservati ai modelli di fascia superiore come la Serie 5.

La iM3, variante sportiva ad alte prestazioni, debutterà invece in un’unica configurazione. Al momento del lancio sarà equipaggiata di serie con cerchi da 20” e offrirà come optional i freni carboceramici e innovativi componenti in fibre naturali, pensati per sostituire la fibra di carbonio tradizionale con una soluzione più sostenibile e leggera. Secondo le anticipazioni, la iM3 dovrebbe offrire una potenza di circa 700 CV grazie a un sofisticato sistema a quattro motori elettrici, uno per ciascuna ruota, garantendo prestazioni elevate e un controllo dinamico avanzato.

Il ruolo della piattaforma Neue Klasse

La piattaforma Neue Klasse debutterà ufficialmente con la nuova iX3, attesa a settembre 2025 al Salone di Monaco. Dopo di lei, sarà la i3 la seconda BMW a utilizzare questa nuova architettura dedicata ai veicoli elettrici. Questa piattaforma adotta nuove celle cilindriche al posto delle tradizionali celle prismatiche, con capacità previste da 75, 90 e 105 kWh e un’autonomia che potrebbe superare 800 km WLTP.

La nuova architettura riduce drasticamente il cablaggio necessario, grazie a un sistema zonale più efficiente e introduce l’“Heart of Joy”, un sistema centralizzato che gestisce in modo integrato motori, sospensioni e freni. L’esperienza di guida sarà inoltre supportata da una nuova interfaccia digitale che abbandona il tradizionale quadro strumenti in favore di un head-up display a tutta larghezza con realtà aumentata 3D, assistente vocale con intelligenza artificiale e touchscreen centrale.





