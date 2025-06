Il futuro dell'auto è elettrico: ecco le previsioni di BloombergNEF

BloombergNEF ha pubblicato le sue previsioni di vendita di veicoli elettrici per il 2025. Secondo i ricercatori di mercato in questo anno verranno vendute quasi 22 milioni di auto elettriche e ibride plug-in (PHEV), con aumento del 25% rispetto al 2024. Anche se, guardando il mercato statunitense, gli analisti analisti hanno rivisto le aspettative al ribasso.

I principali elementi che contribuiscono alla crescita del mercato includono il calo del costo delle batterie agli ioni di litio e l’aumento della produzione di modelli elettrici più accessibili. Si prevede che quasi i due terzi delle vendite di quest’anno saranno provenienti dalla Cina, seguita dall’Europa con il 17% e dagli Stati Uniti con il 7%.

Secondo questo rapporto, nel 2025 un’auto su quattro venduta a livello globale sarà BEV o PHEV, simbolo di una forte crescita dei veicoli elettrici nel mercato automobilistico. Tuttavia, per la prima volta, BNEF ha rivisto al ribasso sia le prospettive a breve che a lungo termine per un mercato importante come gli Stati Uniti.

LA CINA GUIDA VENDITE E PRODUZIONE

La Cina invece continua ad ampliare il distacco con Europa e Stati Uniti e secondo BNEF rimane l’unico paese al mondo in cui i veicoli elettrici sono mediamente più economici da acquistare rispetto ai veicoli a combustione interna equivalenti. La Cina però, non domina solo nelle vendite, ma anche nella produzione: basti pensare che nel 2024 il 69% di tutti i veicoli elettrici venduti nel mondo è stato fabbricato in Cina. I cinesi detengono anche alcune importanti quote significative in economie emergenti come Thailandia e Brasile.

Cina esclusa, il Regno Unito rimane il principale mercato automobilistico per adozione degli EV, superando la Germania nel 2024.

SCENARI FUTURI

ECCESSO DI OFFERTA PER LE BATTERIE

Per quanto riguarda il mercto delle batterie, gli analisti BNEF prevedono che la domanda continuerà a crescere, anche se più lentamente rispetto alle stime fatte in precedenza. L’ultima previsione indica che la domanda di batterie dal 2025 al 2035 sarà inferiore dell’8% rispetto al report precedente. Questo trend, secondo gli analisti, potrebbe portare ad un eccesso di capacità produttiva, contribuendo così alla riduzione dei costi delle batterie e intensificare la concorrenza.

LA SFIDA DELLA RICARICA CRESCENTE

TENDENZE EMERGENTI

