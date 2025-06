Mercato auto Europa, a maggio la Cina vola e raddoppia. Renault Clio l'auto più veduta

Le case automobilistiche cinesi sono sempre più protagoniste nel mercato europeo e a maggio 2025 hanno messo a segno una crescita molto importante. La Renault Clio è stata invece l’auto più venduta in Europa. Questo è quanto racconta il nuovo rapporto di Jato Dynamics che ha scattato una nuova fotografia del mercato auto del Vecchio Continente. Andiamo con ordine.

LA CINA CORRE

I dazi che l’UE ha voluto imporre sulle elettriche prodotte in Cina sono serviti a qualcosa? No perché le case automobilistiche si sono riorganizzate puntando di più sulle ibride e sulle endotermiche non soggette alle tariffe doganali maggiorate. Le case automobilistiche cinesi hanno immatricolato 65.808 unità (questa cifra esclude i marchi occidentali di proprietà di produttori cinesi), pari ad un market share del 5,9%, un raddoppio della quota di mercato di un anno fa (2,9%). MG ha immatricolato 29.400 veicoli a maggio, con un aumento del 30% su base annua, superando FIAT nelle immatricolazioni da inizio anno con 133.400 unità rispetto alle 125.300 della casa automobilistica italiana. BYD, invece, ha registrato un aumento delle immatricolazioni addirittura del 397% su base annua anche se è rimasta appena dietro a Tesla per sole 40 immatricolazioni (ad aprile aveva fatto meglio della casa automobilistica americana).



Tra gli altri marchi che hanno registrato ottime performance a maggio c’è Skoda, che ha occupato il secondo posto nella classifica, mentre Dacia ha registrato un aumento significativo dei volumi. Cupra ha superato Seat nella classifica dei marchi da inizio anno, registrando un aumento delle immatricolazioni del 30%., mentre, superando Mitsubishi.. La casa automobilistica cinese ha superato Lancia, che ha registrato un calo dell’80% su base annua. Quest’ultima è stata superata anche da Ebro, il rilanciato marchio spagnolo che produce veicoli in partnership con la cinese Chery. Maserati ha registrato un calo del 40%, mentre le immatricolazioni di Lotus e Abarth sono diminuite rispettivamente del 48% e del 78%. INEOS ha superato le vendite di Jaguar, che ha immatricolato solo 86 unità.

Complessivamente, a maggio 2025 sono stati immatricolati 1.107.517 nuovi veicoli (+2,5%), portando il totale da inizio anno a 5.535.831 unità (+0,7%).

LE AUTO PIÙ VENDUTE A MAGGIO 2025

Veniamo alle classifiche delle auto più vendute. A maggio 2025, al primo posto troviamo la Renault Clio, un risultato decisamente interessante pensando che presto arriverà la nuova generazione. Il modello francese ha tenuto dietro la Dacia Sandero e la Volkswagen T-Roc altro modello che presto sarà completamente rinnovato. Ecco la TOP 10 dei modelli più veduti in Europa a maggio 2025.

Renault Clio: 21.163 (+12%)

Dacia Sandero: 19.948 (+3%)

Volkswagen T-Roc: 18.420 (-10%)

Peugeot 208: 16.485 (+6%)

Volkswagen Golf: 15.987 (-18%)

Peugeot 2008: 15.712 (-2%)

Volkswagen Tiguan: 15.313 (+16%)

Dacia Duster: 15.215 (+13%)

Toyota Yaris Cross: 15.178 (+8%)

Citroen C3: 14.510 (-8%)

E tra le elettriche? Al primo posto c’è la Tesla Model Y anche se con numeri in calo rispetto a maggio 2024.